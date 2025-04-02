特朗普：“正与金正恩沟通”……政府掌握情况吗？. April. 02, 2025 07:58. . 美国总统唐纳德•特朗普提及朝鲜（北韩）国务委员会委员长金正恩时表示：“我们正在沟通。这非常重要。”他还表示“我将在某个时刻有所作为”，并称朝鲜为“巨大的核能力拥有国（big nuclear nation）”。该发言是上月31日在白宫被记者问及是否会在近期内联系金委员长的提问时回答“是的”而做出的。 特朗普总统提及“沟通”，是在展示自己与金正恩委员长的亲密关系，这比之前所说的今后会进行联系更进一步。因为他在就任第一天就表示金委员长会欢迎自己的回归，之后又反复表明了对话意向，但这次甚至暗示了与金委员长进行某种接触的可能性，而用“会做些什么”的措辞更加积极地表达了协商意志。 对于一直宣称与金正恩的关系是巨大资产的特朗普来说，重启韩美核谈判是随时都可以打出的牌。正如特朗普总统和金正恩委员长来往了27封被称为“情书”的亲笔信，大部分人毫不知情一样，不能排除朝鲜与美国之间已经秘密沟通的可能性。如果急于结束乌克兰战争的特朗普总统以朝鲜停止派兵为条件，试图进行核冻结等“小型交易”，韩半岛将迎来全新的局面。 对于韩国来说，继关税战争之后，又预告了驻韩美军的调整、防卫费上调的压力，在这种情况下，雪上加霜的是，朝美核直接交易有可能成为现实的危险。尽管如此，韩国政府只表明了原则性立场，称“只要是朝着有助于朝鲜无核化的方向发展，我们都会表示欢迎”。朝美是否在沟通，如果有的话，掌握在什么水平，还是个疑问。韩国应该动员所有渠道与美国进行沟通，避免发生与韩国安保直接相关的问题被当作第三方而被“跳过”的情况。

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