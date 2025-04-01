“和伴侣犬一起眺望汉江享受露营吧”. April. 01, 2025 07:51. by 宋振浩记者 jino@donga.com. 31日上午，在首尔麻浦区兰芝汉江公园露营地。在米色帐篷下，草丛中隐约可见20处被树篱笆包围的空间。进入其中一个地方的9岁小狗豆子和玄浩愉快地往返于阳光明媚的游乐场和阴凉的露营椅上，呼哧呼哧地闻味道。养小狗的露营地相关人士表示：“孩子们太兴奋了。” 麻浦区运营的宠物露营地经过整个冬天的新装修后，将于1日在兰芝汉江公园重新开业。作为市中心可以和宠物一起享受露营的空间，其特点是装饰得像其他自然中的露营地一样。位于兰芝汉江公园水上乐园旁边，距离汉江也不过50米。整体规模为2863平方米（约866坪），各空间长宽3.5米。 ●结束更新，4月重新开业 当天露营地忙于设置指示牌和清扫等迎接客人的最后工作。去年9月首次亮相，从12月中旬开始进行了约3个月的重新整顿。设置了更大的帐篷，增加了大型犬也可以使用的游乐设施、小狗洗足台、拍照区等，大幅升级了设施。到去年为止，区里还亲自运营，但今年决定委托宠物美容师和作为“狗秀手艺人”活动的宠物专家运营。区相关人士解释说：“这是为了培养对伴侣犬（宠物狗）活动可能发生的各种突发情况的应对能力。” 设置在露营地中间的游乐场为了让小狗们尽情玩耍，铺了平坦的柏油路，还用小狗卡通形象画等装饰。为了安全起见，中小型犬和大型犬使用不同的空间。小狗饮水台、浴室、烘干室等宠物狗和家人的便利设施也一应俱全。 每个季节都有可以享受的乐趣。5月儿童节到来之际，将举行伴侣犬运动会“狗狗庆典”。伴侣犬可以一边享受游乐设施，一边玩耍，通过答题还可以获得小狗零食等商品。预计7~8月夏天将在游乐场中心设置大型游泳池，让伴侣犬们享受戏水乐趣。 预计10月将举办中秋伴侣犬“韩服时装秀”、12月将举办圣诞节特辑“伴侣犬圣诞老人庆典”等。区相关人士解释说：“为了伴侣犬的健康，还计划与大韩兽医会等相关团体合作，举行‘免费健康检查’活动。” 宠物露营地每周二至周日上午11时至晚上10时开放。只有星期一和公休日休息。使用预约可以在首尔市公共服务预约网站（yeyak.seoul.go.kr）上申请。野餐区和游乐场无需预约即可使用。帐篷和栈道空间的使用费分别为每天5000韩元，桌子和凉席的使用费另算。 ●每个自治区都为伴侣犬家族举办各种活动 首尔市各自治区也制作了各种节目，向伴侣犬家族招手。中区计划在本月19日运营“我们小区伴侣犬治愈学校”。下午2时到5时在南山城公寓楼间公园和南山山脚林荫路举行，进行从伴侣犬行为矫正到散步礼仪、健康咨询等减轻爱犬人苦恼的现场授课。 芦原区通过宠物文化中心“治愈吧！狗狗之家”，正在运营伴侣犬训练法和行为矫正等多种教育项目。江东区将于5日至6日在岩寺历史公园舞台前的广场上举行以Netflix《鱿鱼游戏》为主题的伴侣犬和监护人一起享受的各种游戏节目。此外，还运营着小狗行为矫正咨询、害虫防治剂制作、与兽医一起的健康及饲料咨询、拍照区等。

한국어