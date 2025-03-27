李在明“选举法”案二审被判无罪. March. 27, 2025 08:30. by 权五赫记者、金泰彦记者 hyuk@donga.com、beborn@donga.com. 共同民主党代表李在明（照片）26日在涉嫌违反《公职选举法》案的二审中被判无罪。这一判决距离去年11月15日一审被判有期徒刑1年、缓期2年执行131天。 首尔高等法院刑事6-2部（审判长 崔恩静）撤销对因涉嫌发布涉及公职选举法的虚假事实而被起诉的李在明判处有期徒刑1年、缓期2年执行的一审判决，宣告其无罪。法庭表示，“被告人的公诉事实没有达到合理怀疑的程度，因此不足以可证明犯罪事实”，对所有嫌疑宣告无罪。 李在明涉嫌在总统候选人时节的2021年广电节目中，就负责大庄洞工程业务的已故前城南城市开发公社开发事业一处长金文基表示，“他是下级职员，我在担任市长时不认识”“国民力量党公布了好象我（和金文基）打过高尔夫似的照片，但那是伪造的”等，被起诉发布虚假事实。在同年10月在国政监查中，李在明还涉嫌就柏岘洞地块的用途变更问题，做出“受到国土交通部威胁”的虚假发言。 一审法庭认定部分涉及金文基、部分涉及柏岘洞地块用途变更的发言有罪。相反，二审法庭对一审中被认定有罪的“与金文基打高尔夫的照片是伪造的”的发言，定论为“不能看作是谎称没有打高尔夫，也难以认定虚假性。”关于“柏岘洞威胁”的发言，法庭认为，“可以认定，在公共机关用途变更方面受到多方面压迫的情况。‘受到威胁’的发言是当时压力相当大的夸张表现，难以认为是虚假的。” 随着李在明推翻一审有罪判决，减轻司法风险负担，一旦提前举行大选，其大选步伐将获得动力。李在明在宣判后表示：“如果检方和政权把为了抓住李在明而伪造证据和案件的努力用于预防山火或改善国民生活，该有多好。”他还表示，“希望检方也能回顾自己的意义，不要再浪费人力”，并认为“这是事必归正”。他在宣判后前往了山火灾害严重的庆尚北道安东市。 共同民主党立即对宣判结果表示欢迎。共同民主党实现司法正义及检察独裁对策委员会表示：“这是司法部拒绝尹锡悦政权不正当的政治镇压的果断决断，也是遵守法治主义原则的历史性判决。” 相反，国民力量党对李在明被判无罪表示遗憾，并敦促迅速作出上诉审判决。国民力量党紧急对策委员长权宁世当天宣判后表示：“我们党和我对此感到非常遗憾。期待大法院能够迅速根据6·3·3原则进行审判，正义得以匡正。”

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