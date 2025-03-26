韩江：“罢免尹是守护普遍价值之事”. March. 26, 2025 07:47. by 金素敏记者 somin@donga.com. 2024年诺贝尔文学奖获得者韩江作家（照片）提出意见称，“罢免（尹锡悦总统）是守护普遍价值之事。”这是韩作家首次表明敦促引用弹劾尹总统的立场。 414名“敦促罢免尹锡悦的作家”25日收集并发表了支持宪法法院引用弹劾尹总统的“一行声明”。包括韩作家在内，小说家殷熙京、金延秀、诗人金惠顺、文学评论家申亨哲、2020年首次获得世界级儿童文学奖“阿斯特丽德-林格伦追悼奖”的白熙娜（人名音译）作家等参加了当天的声明。 韩作家在声明中说：“我相信不应该被破坏的生命、自由、和平的价值。罢免是守护普遍价值之事。”她在去年12月3日尹总统宣布紧急戒严三天后的6日（当地时间）在瑞典举行的诺贝尔奖获奖纪念记者会上表示，“2024年再次出现戒严事态，受到了很大的冲击”，“迫切希望不要回到用武力、强压、阻止言路的方式控制的过去情况。” 在此次声明中，殷作家写道“想生活在民主主义世界”，金小说家写道“最晚也要在下周这个时候，度过一个充满正义与和平的夜晚”。金诗人写道“希望我们不要再让全世界的人感到羞愧，拜托”。 作家们在联合声明中表示：“随着对显而易见的内乱和蹂躏宪法的罢免宣判被推迟，社会混乱变得严重，国民守护的民主主义面临危机”，“希望恢复民主主义和结束内乱的作家们齐心协力发出了声音。”诗人徐孝仁表示：“此次声明是志同道合的文人之间在网上收集了意见，参与的人比预想的要多”，“韩作家传达了声明的宗旨，收到了回信。”

한국어