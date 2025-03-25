来势汹汹的源自中国的“技海战术”…要建立只属于我们的灯塔. March. 25, 2025 07:34. . 2025年已经过去了3个月。从产业部记者的角度来看，虽然有些早，但我想到了今年韩国产业界的关键词是什么。最近韩国产业界的新闻制造者不是人工智能（AI），也不是半导体和电池，而是邻国“中国”。进入今年以来，韩国报纸的经济版面上不断出现中国尖端技术报道。 在产业现场工作的企业职员感受到来自中国的威胁比外界看到的更严重。“中国最初使用的是投入人力的‘人海战术’，之后使用的是投入大量资金的‘钱海战术’。现在推出新技术的‘技海战术’震惊了全世界。”这是记者最近采访的一位电子企业高管的话。他的话中浓缩了从1990年代到2025年现在变化的中国企业的性格。特别是随着时间的流逝，韩国企业更难对付。 从今年年初中国企业的动向来看，“像大海一样用很多技术攻击敌人”的“技海战术”似乎并不夸张。第一个信号弹是1月份公开的中国杭州产生成型AI Deepseek（深度求索）。只使用了美国硅谷推出的ChatGPT开发费的5.6%，却制造出了可以与之匹敌的产品。美国国内出现了“AI领域（落后于敌国的）‘Sputnik瞬间’来了”的反应。 美国自唐纳德•特朗普一期政府执政后，进行了8年的“芯片战争（Chip War•美国对华半导体限制）”也出现了失效的信号。华为方面表示，今年以来已批量生产性能与美国英伟达（NVIDIA）制造的AI芯片“H100”相似的“Ascend 910C”。电动汽车企业比亚迪（BYD）发布了“超级e平台”技术，可以在5分钟内给一台电动汽车完全充电。虽然两件都还没有在中国以外得到验证，但如果按照发表的内容进行，其意义重大，足以改变全球技术潮流趋势。 在这种情况下，韩国企业的应对必是二选其一。要么在中国尚未追赶上来的领域提前拉开超差距，要么与中国企业对决，守住核心市场。前者的代表性例子就是HD韩国造船海洋。该公司展开了大胆的研究开发（R&D），即在集装箱商船安装小型模块核电站（SMR），以原子能驱动。为了从根本上甩掉后起之秀中国造船厂的追击，需要具备这种程度的想象力。 后者以LG集团的LG AI研究所为代表。LG AI研究所公开了国内最早的推论型AI“EXAONE Deep”，在美国数学奥林匹克竞赛等方面取得了不亚于Deepseek的结果。EXAONE Deep计划今后在整个产业中使用。只有将这些成果逐一积累起来，才能在源自中国的技术正式涌入韩国时，起到照亮韩国产业未来的灯塔作用。 但令人遗憾的是，韩国企业的这种应对只依赖于个别企业的“创意性决断”。对于来自中国的威胁已经显现的石油化学、钢铁等行业，有必要联合应对。韩国产业界分析一下丰田、索尼等8家大企业聚集在一起进行半导体复兴的日本Rapidus事例怎么样呢？

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