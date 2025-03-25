宪法法院没有理由再推迟尹锡悦弹劾案宣判. March. 25, 2025 07:34. . 宪法法院24日以8名法官中5人驳回、2人退回、1人赞成的意见，驳回了国务总理韩德洙弹劾案。宪法法院认为，国会以过半数赞成票弹劾代行总统职权的韩德洙是合法的，但不存在足以罢免的违宪、违法行为。现在要求尽快宣判12月3日戒严事态本案的尹锡悦总统弹劾审判的呼声越来越高。因为宪法法院连“优先处理”的尹总统弹劾案的宣判日程都没有确定，国论分裂和社会矛盾日益尖锐。 很多人曾预测，2月25日总统弹劾案审判辩论结束后，到3月中旬为止将作出决定。这是考虑到了卢武铉、朴槿惠前总统弹劾案在辩论结束后两周内宣判的先例。然而，辩论结束已经一个月，何时宣判却杳无音信。更何况，宪法法院在韩德洙案审判中，没有对紧急戒严是否违宪违法、在弹劾理由中撤回内乱罪等与尹锡悦案重叠的争论焦点做出判断。从韩德洙案的裁决书来推测尹锡悦总统弹劾案审判结果的预测也落空了。 在尹锡悦案宣判一拖再拖期间，包括首尔市光化门和汝矣岛在内，全国各地正在举行大规模赞成和反对弹劾的集会。在宪法法院周围，要求尹锡悦复职的支持者和敦促罢免的市民之间辱骂不断，发生肢体冲突，一触即发的紧张感正在流淌。再加上全国农民会总联盟的拖拉机示威预告、部分极右油管博主威胁宪法法官的发言等，矛盾进一步激化。朝野政界以“如果总统弹劾被驳回，国家将灭亡”“向反国家势力宣战”等激烈发言助长了国论分裂。 一段时间以来，宪法法院通过11次辩论听取了16名戒严相关人士的证言，并表示将把调查机关的调查报告作为证据予以采用。这意味着宪法法官们可以作出判断的资料是充分的。宪法法院受理总统弹劾案已经过去100多天。总统弹劾案的裁决越是推迟，国论就越分裂，人们就越怀疑宪法法院是不是在看政界的眼色。事件越是重大、敏感，越要根据宪法、法律、证据进行严正的判断。宪法法院没有理由再推迟宣判，也不应再推迟宣判。

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