提前回国 李在镕就三星电子工会罢工三次鞠躬致歉

三星电子会长李在镕就工会总罢工事态首次直接表态，向顾客和国民三次低头致歉。大企业总裁因公司内部劳资问题公开道歉，实属罕见。李在镕道歉后，此前表示将不进行额外对话、强行罢工的工会也转变立场，重返谈判桌。正在海外出差的李在镕16日下午2时25分经首尔江西区首尔金浦商务航空中心回国。他表示：“因公司内部问题给全球顾客带来不安和忧虑，我真心致以歉意。”接着他说：“向一直支持、爱护并鞭策三星的国民各位，我低头谢罪。”这是李在镕第三次向国民道歉。2015年中东呼吸综合征疫情时，他因三星首尔医院应对问题首次低头致歉；2020年，他就经营权继承疑云和无工会经营表示：“今后不会再让三星出现无工会经营的说法。”前两次均属集团社会责任的道歉，此次则是为企业内部问题低头。李在镕道歉时最先提及“全球顾客”，这一点引人关注。半导体业界解读为，这一表态是意识到劳资冲突可能给全球供应链整体带来的影响。目前已有展望称，若总罢工成为现实、半导体工厂停摆，最多将造成100万亿韩元损失。前一天，三星电子社长团发布国民道歉文，并亲赴工会办公室呼吁重启对话，但仅再次确认了立场分歧，李在镕随即亲自出面。李在镕向劳资双方呼吁和谐。他强调：“工会各位，三星家人各位，我们是一体的一家人”，“现在是智慧地凝聚力量、朝着一个方向前进的时刻。”他还说：“凛冽的风雨由我来挡，一切归咎于我”，“让我们尽最大努力，以身为三星人而自豪。”面对记者有关总罢工应对方案的提问，李在镕未作回答便离开了现场。李敏娥记者 omg@donga.com