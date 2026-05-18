釜山大深度地下车道附近一个月后再发地面沉降

釜山连接北区万德洞和海云台区栽松洞的地下“万德中心都市高速化道路（大深度）”附近道路再次发生地面沉降现象。今年2月开通以来，沉降事故和报告反复出现，但釜山市未能查明明确原因，市民不安日益加剧。据釜山市17日消息，当天上午9时18分许，东莱区莱城地下车道明伦洞方向入口附近道路上，一名驾车经过大深度上方的司机报告称“路面像下陷一样起伏晃动”。现场不仅有市建设本部，施工方GS建设相关人员也出动，在对明伦方向地下车道入口2个车道及对面校大方向出口1个车道进行封闭后展开调查。受此影响，休息日的东莱区一带出现严重拥堵。万德中心大深度是今年2月10日开通的长9.6公里、双向4车道规模的地下道路。它直接连接北区和海云台区，可将通行时间缩短约30分钟，作为釜山首条大深度地下道路备受关注。工程于2019年11月动工，总计投入7912亿韩元，包括国库资金898亿韩元、市财政1129亿韩元、民间投资5885亿韩元。但开通伊始，接连出现多次地面沉降报告。上月5日，莱城地下车道4处和大深度海云台方向附近的水营江边地下车道2处同时发生道路开裂和部分沉降。第二天，水营江边地下车道盘如洞方向也发现浅层地陷。当时，釜山市侧重分析是因大深度施工后回填作业不完善导致，并对沉降区间进行了为期两周的探地雷达探测。但未发现地下空洞等直接异常迹象。釜山市建设本部长金孝淑（音）表示：“今天也发现道路部分地段略微下沉，因此铲除了原有路面并重新铺设”，“这并非像天坑那样地下空洞的突然坍塌，不会重新进行大规模回填作业。”釜山市计划当天完成修补作业，18日凌晨4时起全面解除道路管制。釜山=姜成敏记者 smkang@donga.com