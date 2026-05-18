朝鲜女足球队时隔12年访韩 20日将战亚冠半决赛

“欢迎我的故乡女子足球队。”朝鲜我的故乡女子足球队教练组和运动员一行17日下午2时52分许现身仁川国际机场第一航站楼1层入境大厅，自主统一和平连带、仁川离散家属会等民间团体相关人士40余人致以欢迎问候。然而，我的故乡女子足球队的教练员和运动员共35人面无表情地凝视前方，径直离开机场。面对“时隔许久来访，请谈一下感想”等记者提问，他们也沉默不语。当天下午经仁川机场抵达的球队规模共35人，包括团长玄哲润、主教练李维一等教练员12人和运动员23人。原本通过亚洲足球联合会（AFC）传达的名单上有预备球员4人，合计39人，但最终当日仅有35人抵达韩国。身着深藏青色统一正装的全体团员，上装左侧均佩戴着印有金日成主席和金正日国防委员长面容的肖像徽章。他们随即乘坐停在出口的大巴，前往位于比赛地水原的住处。这是朝鲜代表团自2018年12月在仁川举行的国际乒乓球联合会世界巡回赛总决赛之后，时隔7年零5个月来访。尤其是朝鲜女足球队此次来韩，是2014年仁川亚运会之后时隔12年的访问。她们将于20日下午在水原综合运动场对阵水原FC女足，进行亚足联女子冠军联赛半决赛，如获胜，将于23日与墨尔本城（澳大利亚）对阵东京绿茵（日本）的胜者争夺冠军。我的故乡女子足球队由朝鲜烟酒食品国营企业“我的故乡”提供赞助。由前朝鲜女足国家队主教练李维一执掌帅印，包含大量曾率领朝鲜夺得2024年国际足联17岁以下女足世界杯和20岁以下女足世界杯冠军的国家队选手。在2025年11月于缅甸仰光举行的本届赛事预选赛中，她们曾以3比0战胜水原FC女足。此次也被视为强有力冠军候选。尽管是时隔7年零5个月来访，但据悉除比赛等正式日程外，朝鲜代表团将尽量减少对外曝光。起初，朝鲜队计划与四强赛对手水原FC女足使用同一酒店，后应亚足联方面要求，改为单独使用住处。据悉，朝鲜方面曾向亚足联提出分离代表团住处的请求。四强赛前一天19日，预计将举行包括我的故乡女子足球队在内的四强参赛队共同官方训练及记者会。權五赫 hyuk@donga.com