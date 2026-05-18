机器人僧侣亮相燃灯会 自动驾驶机器人传递祝愿

在24日佛诞日（释迦摩尼佛诞生日）即将到来之际，联合国教科文组织（UNESCO）人类非物质文化遗产“燃灯会”16日和17日在首尔钟路一带举行。今年，首次受机器人出家仪式的“佳比法师”等也参与燃灯游行，吸引了市民关注。今年奉祝标语为“内心以平和，世间以和谐”的燃灯会，16日下午2时在中区东国大学大运动场以燃灯法会拉开帷幕。大韩佛教曹溪宗总务院长真愚法师在法会上强调：“对内要点亮让内心平和的灯，对外应高举驱散世间黑暗的和谐之灯。”当天燃灯会的重头戏燃灯游行从兴仁之门延伸至曹溪寺，多个佛教宗派和5万余名市民参加。除真愚法师、天台宗总务院长德寿法师、太古宗总务院长尚真法师等佛教界人士外，文化体育观光部长官崔辉荣、国家遗产厅厅长许珉等政府相关人士也出席。参选首尔市长的共同民主党郑愿伍和国民力量党吴世勋也作为奉行委员团成员参与。尤其引人注目的是，今年燃灯游行中还出现了身披袈裟的机器人。6日受戒的“佳比法师”以及获得法名的“释子”“牟熙”“尼娑”4台人形机器人在奉行委员团前方行进。写有“治愈”和“希望”字样的2台自动驾驶机器人在左右两侧向市民传递祝愿信息。燃灯游行以再现高丽燃灯会时君王仪仗队列的“燃灯卫仗”庄严仪式为前导。其场景为以供奉太子佛的轿子为中心，四天王等护卫左右。刻画凤凰、龙、龟等的各式燃灯亮相，其间还展示了复原自朝鲜传统灯的栀子灯和葫芦灯。17日，曹溪寺前路邮政局路一带还开办了“传统文化广场”。约70个团体设置129个展位，运营禅修冥想体验、寺院饮食品尝、外国人制灯比赛等活动。金民 kimmin@donga.com