地方选举504名候选人无须投票即可当选，人员为有史以来第二多

据统计，在今年6月3日地方选举中，未经投票就确定当选的无投票当选者达504人。据中央选举管理委员会17日透露，在6月3日地方选举2349个选区中，有307个选区（13%）只有1名候选人登记，被指定为无投票选区。在相关选区登记的候选人共有513人，选举管理委员会预测，根据比例、基础议员名额调整，将有504人不经投票当选。这是继第二届地方选举时738人之后，历史上第二大规模。不过，到选举日为止，根据候选人辞职等情况，最终无投票当选者人数可能会变动。共同民主党出现了包括京畿道始兴市市长等3名基础自团体长（即基层政府负责人）在内的306名无投票当选者。在全南和光州，72名无投票当选者中71名属于共同民主党，另1名是进步党。在全北和济州，分别有46名和8名共同民主党候选人无投票当选。在2022年地方选举中，共同民主党在全南-光州和全北分别有63人和62人以无投票方式当选。国民力量党方面，无投票当选者共有197人。4年前无投票当选的基础团体长有过3人，但此次选举中连1人都没有出现，在本党根据地大邱和庆北（TK）的71名无投票当选者中，61名（85%）属于国民力量党。4年前，TK地区无投票当选的72人中，68人（95%）属于国民力量党。据统计，首尔市的无投票当选者中，共同民主党有61人，国民力量党有47人。在2022年的地方选举中，共同民主党与国民力量党分别为58人和63人，国民力量党更多。在京畿道，共同民主党比4年前增加24人，有51人在没有投票的情况下当选，国民力量党比4年前增加7人，有34人无投票当选。李胜宇记者 suwoong2@donga.com