“禁止在咖啡厅卫生间大便”……个体户的理想与现实



去年这个时候和朋友在其单位附近吃了午饭。吃完午饭去了咖啡做得很好的附近一家咖啡厅。那是年轻人经营的高冷范儿地方。但比咖啡味道更加强烈的是那里的卫生间。男厕所禁止大便。堂而皇然地写着。还不是光是写有提示的程度。不仅拿走了卫生纸，还制作盖子模样的结构物盖住了马桶。还画好了附近公共厕所的简图并作了介绍。所有的介绍文字和简图，都用韩语、英语、日语、汉语等4国语言写在那里。



我理解店家心情。如果我开店，要是得在卫生间清理别人的大便，也会产生很多想法。但世上就有不得已之事。根据我不多的经验和有限的常识，急生便意之类的事情，在我所知道的“不得已之事”中总是排名靠前。咖啡的某些成分还会因人而异，诱发利尿作用或排便作用。如果那样的人进入这个咖啡厅的卫生间怎么办？倒令我无缘无故地担心起来。



“别人用过后堵掉的卫生间，能通开吗?”几个月后，坐在某个场合碰到的问卷调查中就有这样的问题。这是为希望独立书店创业者举办的研讨会。提出问题的人是在韩国经营着最成功的独立书店的里斯本书店代表郑贤珠（音）。郑代表在韩国独立书店界取得了空前成果，但在研讨会上一直讲着现实的故事。其中之一就是顾客发生的这样那样的事情，其中之一就是卫生间管理。没有办法。事情不就是那样吗？



那家咖啡店的老板们还年轻，所以才会那样吧。和上了年纪的熟人一起聊着老人的旅行时，我才恍然大悟。熟人的父亲说现在完全不考虑去航空旅行了。因为很在意卫生间。航空旅行中可能会发生因起降或乱气流等不能上厕所的情况。虽然时间不长，但到了老年，可能会连这个程度都费心。这样看来，咖啡店禁止大便政策本身就是年轻的象征。年轻健康的肠道的象征。



我想尽量克制详细说明禁止大便咖啡屋的位置等信息。我不打算责难那个地方。也不希望那家咖啡店因为这篇稿子受到伤害。不过，那家咖啡店的强烈文字和卫生间政策，在我心里一直留下一个问题。那就是：工作的边界是哪里?咖啡店的工作，是到认真冲好一杯好喝的咖啡，到此为止了吗？照顾客人或访客的这样那样的处境，是否就超过了咖啡厅的工作？至少，那家咖啡店给出的回答是这样的。我不知道，那家咖啡馆的政策会对他们产生什么影响。



禁止大便的咖啡馆至少对我有明确的影响。从那以后，我在去年轻人经营的小而漂亮的咖啡厅之前，要先看看我的大肠状态。如果预感马上就要上厕所了，可能就不去年轻又小又漂亮的咖啡厅了。对于可能不会有第二次见面的咖啡店老板，我不想让他记住我是个拉过大便的家伙。

