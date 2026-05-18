特朗普：“对台军售是谈判筹码”……友邦安保成了讨价还价的对象

美国总统特朗普在与中国国家主席习近平举行首脑会谈的第二天即15日表示，向台湾出售武器问题是“非常好的谈判筹码”，既可以出售武器，也可以不出售武器。他还说，北京峰会上“非常详细地”讨论了向台湾出售美国武器的问题。也就是说，美国是否对既是东亚友邦又是遏制中国战略最前沿的台湾进行军事援助，将成为与中国进行交易的对象。美国从1982年开始向台湾承诺“六大保障”，其中包括不事先与中国磋商对台军售的条款。台湾一直认为，与包含有事时美国自动介入条款的《台湾关系法》一起，美国的这种保障是双边关系的基本轴心。但是，特朗普总统时隔44年再次打破这一原则，甚至暗示可能会撤回去年底公开的对台大规模军售计划。对于一直依靠美国安保的台湾来说，这只能是荒唐的事情。台湾对特朗普政府提出的阻止中国军事膨胀的要求，以大幅增加国防费作为回应。扩大购买美国武器也是这一原因的延续。然而，特朗普总统表示，为了扩大美国产品对中国出口、在中东战争问题上取得习近平主席的协助等成果，随时都有可能在对台安全承诺上倒退。可以说，这是“特朗普风险”的缩影，无论友邦多么友好，美国都会根据大国之间的讨价还价获得利益。特朗普总统去年11月以日本首相高市早苗的“台湾有事时介入”发言为由，在中国对日本进行波浪式报复时，也没有采取特别的应对措施。即使同盟处于守势，也不会介入对美国没有好处的纷争，这种特朗普式优先主义在东北亚安保格局中依次成为现实。在特朗普总统的这种交易性同盟观面前，韩国也不例外。特朗普政府一方面扩大与美国利益相关的“战略灵活性”，甚至抽调驻韩美军的防空武器，同时又要求韩国主导对朝鲜的防御。即便是在朝鲜核问题上，特朗普政府的立场也是应优先解决威胁美国本土的洲际导弹问题。韩国现在必须周密地重整韩美同盟的沟通体系，以免美国先与中国或朝鲜讨论与韩国安保直接相关的问题、然后令我们大吃一惊。