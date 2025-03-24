全国40多地发生山火，随着强风扩散. March. 24, 2025 08:30. by 山清=都永镇记者、蔚山=崔昌焕记者、义城=张永勋记者 0jin2@donga.com、oldbay77@donga.com、jang@donga.com. 从21日起的3天里，庆尚南道山清和金海、庆尚北道义城、蔚山市蔚州等地同时发生连锁大型山火。截止到23日，共有4人死亡，4600个足球场大小的山林被烧毁。受高温干燥天气和强风持续的影响，到本周中期为止没有降雨消息，预计灭火面临困难。政府22日下午6点宣布多地为灾难事态。 据中央灾难安全对策本部23日透露，山清郡矢川面21日下午3时26分左右发生山火，后下达应对山火的最高级别——第三阶段。山火在干燥的天气中随着强风迅速蔓延，截至23日下午1时，灭火率停留在65%。庆尚南道昌宁郡所属的广域山火灭火队员和1名带队公务员等4人因火灾丧生。 山林当局认为，遇难人员是在灭火过程中因突然刮来逆风而被困在火焰中。发生火灾的矢川面新川里一带是海拔650米至950米的高原地带。与死者一起灭火的5名灭火队员也受了伤，疏散中的1名居民吸入浓烟等，共有10人死伤。山清郡和义城郡分别有10栋和24栋住宅全部被烧毁。 义城郡因扫墓客失火而发生山火，目前已持续两天。该地区刮起了足以吹走招牌的大风，风速高达每秒17.9米，火势蔓延，灭火率仅为51%（截至23日下午1时）。再加上从山谷吹向山顶的“谷风”，灭火工作遭遇困难。蔚州郡22日发生的山火已持续两天，已发布山火第三阶段。庆尚南道的金海和咸阳、忠清北道的沃川等地也接连发生山火，中部和南部地区全方位发生了山火。 据中央灾难安全对策本部统计，截至23日上午8时，因全国同时发生山火，森林着火面积达3286公顷。按地区划分，义城1802公顷、山清1329公顷、蔚州85公顷、金海70公顷。以上午8点为基准，义城951名、山清335名、蔚州80名、金海148名等，共有1514名居民躲避到了临时居住设施。中央灾难安全对策本部表示：“从22日零时到23日下午，全国共发生了40起山火。”代行总统职权的副总理兼企划财政部部长崔相穆前一天宣布山清郡为特别灾难地区。

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