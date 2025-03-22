在野党终于发起“第30次弹劾”. March. 22, 2025 07:20. by 权五赫记者、李相宪记者 hyuk@donga.com、dapaper@dongac.com. 共同民主党等5个在野党21日提出了对代行总统职权的副总理兼企划财政部长崔相穆的弹劾案。尽管党内部分人士担心“接连弹劾”，但共同民主党正在推动尹锡悦政府上台以来第30次弹劾试图。随着宪法法院宣布将于24日宣告对国务总理韩德洙弹劾案的裁决，分析人士认为，对尹锡悦总统弹劾案的宣判将在26日共同民主党代表李在明违反《公职选举法》案二审宣判后进行，共同民主党正式开始了强攻。 共同民主党、祖国革新党、进步党、基本所得党、社会民主党等5个在野党当天向国会提交了针对崔相穆的弹劾动议案。弹劾理由包括涉嫌12月3日宣布紧急戒严的内乱共犯、未任命宪法法官候选人马恩赫、拒绝委托推荐常设特检候选人等。 李在明当天针对崔相穆表示：“从他代行总统职权的行为来看，是在明目张胆地扰乱国法秩序。最终是为了帮助内乱势力的行为，无论怎么看，崔代理本人都是此次内乱行为的主要任务从事者。”他主张，崔相穆不任命马恩赫是扰乱国宪、帮助内乱的行为。宪法法院2月27日认为崔相穆未任命马恩赫侵犯了国会的权限，但以“没有法律依据”为由驳回了国会立即任命马恩赫的请求。 此前，共同民主党法律委员会当天以2015年干政事件中违反特定犯罪（贿赂、恐吓）加重处罚等相关法律的嫌疑，向高级公职人员犯罪调查处（公调处）告发了崔相穆。该党法律委员长朴均泽等主张，“崔代理在朴槿惠-崔顺实‘干政门’犯罪发生的2015年，在担任青瓦台经济金融秘书期间，积极参与了与设立筹资财团相关的犯罪”，向公调处提交了告发状。当时，干预国政调查特检组认为崔相穆没有嫌疑，没有予以起诉。 国民力量党强烈抨击提起弹劾，称之为“破坏国政的恐怖主义”。该党院内代表权性东当天批评称：“这无异于超越对崔代理个人的威胁，是意图切断整个国家。这是失去目的的感情报复。”该党以强迫罪起诉了李在明和朴均泽。

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