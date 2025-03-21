大西洋同盟的终结，加剧的印太军备竞赛. March. 21, 2025 07:42. . 澳大利亚副总理兼国防部长理查德·马尔斯当地时间2月7日在美国华盛顿会见了美国国防部长赫格塞思。澳大利亚2021年9月与美国和英国签署安全联盟“奥库斯”（美英澳三边安全伙伴关系）协议，决定最多购买5艘美国产核动力潜艇。由此，马尔斯此访中支付了决定给美国的30亿美元（约4.5万亿韩元）中的5亿美元（约7500亿韩元）。 签署奥库斯时，美澳领导人是前总统拜登、前总理斯莫里森。如今美国总统换成了特朗普，澳大利亚总理换成阿尔巴尼斯，尽管政权交替，两国军事合作依然坚定不移地推进。牵制中国的共同目标非常坚定。 二战结束后维持了80年的美国和西欧的“大西洋同盟”，以特朗普再次执政和乌克兰战争为契机，正在进入一种解体程序。特朗普在乌克兰战争的终战谈判过程中，与西欧的长期敌国俄罗斯关系密切，比执政第一期更强烈地要求欧洲增加防卫费。 欧洲也高呼“安保自强”，与美国保持距离。双方怀着在世界大战中一起打败纳粹德国的极权主义、战后苏联共产主义的自豪感，团结在了一起。但是，曾经在“金钱”和“力量”理论面前坚固的同盟，正在面临消失在历史中的危机。 其影响也在波及印度太平洋。美国之所以从欧洲抽身，是为了集中精力与中国展开霸权竞争。中国也表示要对抗这样的美国，寸步不让。区域内主要国家也热衷于加强军事力量。 首先，致力牵制中国不亚于美、澳的日本试图加入奥库斯。日本去年10月在澳大利亚举行的奥库斯三国海上演习时，作为观察员参加了演习。前首相麻生太郎干脆提议“在奥库斯加上‘日本’（JAPAN），使其成为‘日奥库斯（JAUKUS）’。” 台湾18日也表示，将把国防预算从国内生产总值的2.5%增加到3%。今年夏天举行年度“汉光”军事演习时，干脆假设中国2027年入侵，进行应对。据《中国时报》等台湾媒体报道，这是台湾首次明确“2027年”的具体时间，防范中国的军事威胁。 在南中国海与中国闹矛盾的菲律宾也在加强与美、日的军事合作。三国首脑去年4月在美国华盛顿举行史上首次面对面会谈，今年1月也举行了在线会晤。 对此，中国也于5日将今年的国防预算定为1.78万亿元人民币（约356.5万亿韩元），比一年前增加7.2%。这比习近平主席执政第一年的2013年的7200亿元（约144.2万亿韩元）翻了一番还多。 看到印太主要国家的这一举动，更增对处于领导能力空白的韩国情况的担忧。现在是各自生存和增强军备成为“新常态”的时代。韩国的安保正在漂无定所。

한국어