乌克兰战争1118天后，特朗普和普京达成“部分停战”协议. March. 20, 2025 08:34. by 华盛顿=常驻记者申镇宇、巴黎=常驻记者赵恩娥 niceshin@donga.com、achim@donga.com. 美国总统特朗普和俄罗斯总统普京当地时间18日进行约一个半小时的通话，就俄罗斯和乌克兰在“能源和基础设施领域”停火的方案达成了协议。由此，俄乌必须停止对对方能源和基础设施领域的攻击。对此，有评价认为，虽然这是乌克兰战争爆发1118天（2022年2月24日爆发）以来首次达成部分停战协议，但意义不小。 但是在协议达成后，俄罗斯又对乌克兰进行了大规模无人机攻击，停战方案内容也被认为对俄罗斯有利，因此有分析认为，走向全面停战乃至停战的道路依然艰难。据《纽约时报》报道，特朗普第二届政府一些人士也担心，此次达成停火协议可能是普京“争取时间的战术”。 当天，白宫自我积极评价称：“两国首脑开始走向和平。” 但有分析认为，将停战领域限制在能源和基础设施领域对俄罗斯更有利。乌克兰在军事力量上处于劣势，其大部分能源设施及基础设施已被破坏。另外，此次通话没有提及俄罗斯返还所占乌领土等问题。俄罗斯反对乌克兰加入北约，反对停战后由欧洲主要国家组成的维和部队驻扎乌克兰。乌克兰总统泽连斯基批评俄罗斯无人机袭击，称“普京实际上拒绝了全面停火的提议”。

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