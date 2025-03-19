哈萨比斯CEO：与人类一样聪明的AI将在5~10年内登场. March. 19, 2025 08:39. by 张恩智记者 jej@donga.com. 谷歌的人工智能（AI）组织“谷歌深度思维（DeepMind）”的首席执行官（CEO）德米斯•哈萨比斯（照片）预测说：“拥有与人类同等认知能力的AI将在今后5~10年内登场。”Chat GPT开发公司“开放AI”的CEO萨姆•奥尔特曼预测“将在较近的未来开发出来”，而哈萨比斯则提出了最早5年内登场的特定时间。 17日（当地时间），哈萨比斯CEO在英国伦敦谷歌深度思维总部召开媒体发布会，预测“今后5~10年内，很多AI功能将全面登场”，“将进入我们称之为‘通用人工智能（AGI）’的阶段。”哈萨比斯因开发预测蛋白质结构的AI“AlphaFold”并找到解决人类难题的突破口，去年获得了诺贝尔化学奖。 哈萨比斯CEO评价道：“AGI是一个能够展现人类所有复杂能力的系统”，“现在的AI系统仍然很被动，还有很多无法做到的事情，因此还没有达到AGI阶段。” 同时，他还补充道，“要想达到目标（AGI），需要相当长一段时间的研究。” 他指出“将现在的AI系统提升到理解现实世界脉络的水平”是实现AGI的最大难关。虽然可以开发在围棋等特定游戏中自主完成作业的系统，但依然很难创造出理解同时发生众多变数的现实世界的模型。 对于具有超越人类的智力能力的AI超智能（ASI)），他表示：“ASI将在AGI之后登场，预计会超越人类的智能”，“谁也不知道这一划时代的突破会在何时发生。” 但是，哈萨比斯对AGI登场时间的预测比其他大科技巨头们预想的时间要保守一些。此前，特斯拉CEO埃隆•马斯克去年预测表示“AGI可能在2026年之前登场”，被称为“开放AI的对抗者”的美国AI企业Anthropic CEO达里奥•阿莫代预测称，“几乎在所有任务上优于大部分人类”的AI将在‘未来两三年内’出现。”

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