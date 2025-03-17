金赛纶方“要求金秀贤承认和故人在未成年时期交往并道歉”，金秀贤方“想亲自向遗属说明”. March. 17, 2025 08:21. by 金基润记者 pep@donga.com. 上月去世的演员金赛纶的遗属15日要求演员金秀贤及其经纪公司公开道歉。对此，金秀贤的经纪公司表示，“将亲自见面进行说明。公开分辨是非是不合适的。” 故人的遗属当天通过某YouTube频道发表了内容为“除了金某和所属公司金牌得主的正式道歉外，什么都不要”的立场文。遗属方面表示：“要求金秀贤承认与故人从未成年时期开始恋爱，并道歉”，“希望经纪公司就过去3年里‘没有交往’和3天前‘没有交往’的部分进行正式道歉。” 遗属还要求△对故人作为金牌得主创立成员做出的贡献表示认可，并道歉△承认2022年向故人发送7亿韩元违约金的内容证明及敦促偿还等事实并道歉。 故人去年3月在自己的社交媒体上上传了与金秀贤面对面拍摄的照片。对此，金牌得主否认交往说，“恋爱传闻毫无根据。”最近，一位遗属主张“金秀贤从故人满15岁的2015年开始与其交往了6年”，经纪公司回答说“这是毫无根据的谣言”。之后两人的追加照片等被公开后，经纪公司表示，“在故人成年后的2019年夏天到2020年秋天交往了。” 金秀贤的经纪公司金牌得主在遗属发表后表示：“故人母亲正在经历痛苦，我方认为任何安慰都不够”，“只是和本公司想法不同。公开分辨是非对母亲和故人都是不合适的。”接着又补充道，“管理层见面后会进行充分的说明。请联系办公室，谢谢。”

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