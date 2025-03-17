韩国“核主权论”刚抬头，美国发出警告. March. 17, 2025 08:20. by 华盛顿=常驻记者申镇宇、申圭镇记者 niceshin@donga.com、newjin@donga.com. 记者当地时间15日正式确认，美国在“敏感国家及其他指定国家名单”上新增加了韩国。前任拜登政府末期的今年1月初采取了上述措施。由此，有人指出，韩美在核能、人工智能等尖端技术领域的合作可能会部分受限。 美国能源部当天在媒体公告中说：“今年1月初将韩国追加为敏感国家名单的最低级别‘其他指定国家’。”不过，能源部表示：“列入敏感国家名单并不一定意味着与美国的敌对关系。目前美韩双边科学和技术合作没有新的限制，期待通过美韩合作增进互利共赢。” 管理敏感国家名单的美国能源部一直以国家安全、核不扩散、地区不稳定、经济安全威胁、支持恐怖主义等为由指定对象。其中，朝鲜、伊朗等反美国家被列为“支持恐怖主义国家”。中国、俄罗斯、台湾、以色列、印度等没有标记为“支持恐怖主义”，但一直被列入敏感名单。不过，它们究竟是像韩国一样是其他指定国家，还是被分类为更高阶段，美国没有进行说明。 如果敏感国家名单按计划在4月15日生效，访问美国能源部下属设施或在核能、人工智能等尖端技术领域的交流等方面可能会受到限制。美国能源部是负责能源产业、核燃料、核武器、战略储备油等的政府部门，成立于1977年，继承二战时开发核武器的“曼哈顿计划”任务，执行核武器相关政策。 正如美国能源部的解释，韩国与朝鲜等不同，被列为警戒水位较低的其他指定国家，即使下个月生效，目前进行的韩美科学技术合作等也不会受到中断的损失。不过有人担心，把同盟国韩国列入敏感国家名单本身就会对两国的信任关系产生负面影响。韩国政府一消息人士表示：“美方在没有事先商议的情况下，将韩国列入意想不到的名单，这本身就多少有些令人不快。” 韩国政府计划，在了解美国把韩国列入敏感国家名单原委的同时，为在下个月生效前把韩国移出名单全力展开外交战。据悉，产业通商资源部部长安德根将于下周访美，与美国能源部长克里斯·赖特会面。但外交界人士指出，美国将韩国纳入敏感国家名单已经超过两个月，韩国政府却连相关情况都没有掌握，这是问题所在。有人担心，适逢弹劾政局，韩国可能错过了外交应对的“黄金时间”。

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