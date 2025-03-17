韩国家庭负债排名世界第二……首尔房价因过急解除“土地许可制”而动荡. March. 17, 2025 07:54. . 首尔房价出现了不寻常的迹象。上涨趋势冲出江南地区，正在扩散到非人气地区。贷款利率也呈下降趋势，甚至有人担心会不会再次点燃“挖空心思借钱”之火。这种情况下，国际机构调查结果显示，从经济规模来看，韩国家庭负债位居世界第二。如果房价上涨导致贷款增加，贷款增加再次导致房价上涨，形成“恶性循环”，家庭负债很有可能成为威胁韩国经济稳定的“定时炸弹”。 国际金融协会最新报告显示，去年第四季度韩国家庭负债与国内生产总值的比率为91.7%，在38个国家中位居第二。这一数值远超世界平均水平（60.3%）。比韩国比率高的国家只有加拿大（100.6%）。韩国家庭债务去年底达到1927.3万亿韩元，即将进入2000万亿韩元时代。金融圈全体家庭贷款余额今年年初小幅减少，上个月又增至1672万亿韩元，一个月里增加超过4万亿韩元。这是因为，贷款利率下降，银行年初又解除贷款限制，再加上又是搬家季节。 特别是首尔市一个月前在土地交易许可区域解除了“蚕室、三成、大峙、清潭洞”291个公寓园区后，首尔房价一齐回归上升趋势，家庭负债急剧上升的可能性也越来越大。“蚕三大清”公寓价格上涨3.7%，江南三区公寓的上涨率创下7年来最高值。房价弱势地区“芦原、道峰、江北”和“衿川、冠岳、九老”等江北地区的房价也开始上涨。首尔公寓的交易量也创下6个月以来的最高值。从出现首尔市今年1月积极讨论解除土地许可制的说法起，就有人指出会刺激房价，但首尔市表示“重新指定即可”，强行推进。有人指出，考虑到房地产市场过热给整个经济带来的负面影响，这是操之过急、不当回事的政策判断。 如果房价上涨，将刺激无住宅者的不安心理，使家庭债务进一步增加，内需恢复也将变得困难。随着内需不振的长期化，去年全国17个市道的零售额都减少了。如果出口和内需都不如意，经济停滞的忧虑也会增大。不能用不成熟的政策刺激房价，甚至增加家庭债务。

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