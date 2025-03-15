特朗普也战胜不了市场. March. 15, 2025 10:15. . “我总是对的。我们将迎来好景况。” 美国总统特朗普当地时间11日在白宫举行的记者会上，就高关税政策导致经济停滞的担忧提问做出了上述回答。当天的记者招待会是在10日美国纳斯达克指数暴跌4%等纽约股市陷入极度恐慌之后举行的，特朗普的断言难以让人接受。反而成为10日股市暴跌导火线的特朗普的“过渡期”讲话更接近真相吧。他在9日接受亲特朗普媒体福克斯新闻的采访时，被问到是否预测今年经济将陷入低迷时，回答说：“（高关税政策）必然会有过渡期。我们要做的是重新创造美国财富的了不起的事情，这需要一些时间。”对此，投资者们解释说，总统事实上承认了高关税带来的经济萧条的副作用，并全力押注于经济下滑。 事实上，作为判断经济是否停滞的依据的美国经济指标正在发出混乱的信号。其中，消费领域的下降趋势非常明显。据美国商务部透露，1月份个人消费支出环比减少0.2%，是自2021年2月（-0.6%）新冠疫情后约4年来的最大降幅。在生产领域，2月份美国制造业采购经理指数（PMI）比前一个月（50.9）下降0.6点，制造业状况有所放缓。但是，由于高关税，最令人担忧的物价至今仍保持稳定。2月份美国消费者物价指数同比仅上升2.8%，低于市场预期。雇佣部门也在2月份增加了15.1万个非农业部门的工作岗位，高于前一个月（12.5万）。2月份失业率为4.1%，高于上个月0.1个百分点，但被评价为较好水平。 总而言之，美国消费和生产萎缩，物价和就业却呈现比较坚挺的趋势，在这种情况下，经济主体的心理很有可能成为决定性的变数。问题是特朗普的关税政策摇摆不定，增加了不确定性。加拿大外交部长乔美兰甚至表示：“不能每30天就经历一次这样的‘精神病剧’。” 经济中的不确定性刺激了消费者和企业的不安心理，使消费和投资萎缩。对次级抵押贷款的投资不安引发挤兑，引发经济停滞的2008年全球金融危机就是代表性的事例。对此，2月份美国消费者信心指数比上个月下降7个百分点，创下2021年8月以来的最大跌幅，这是不寻常的迹象。 纵观古今中外，没有一个统治权力战胜市场。如果特朗普想通过某种税赋的关税实现美国的财富，就有必要回顾亚当·斯密在《国富论》（1776年）中写下的句子。“将国家从最低的野蛮带到最高水平的富裕，需要的只有和平、轻税和公正的法律执行。妨碍这一自然过程的所有政府，都是采用压迫和残暴的手段。”

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