继关税之后，进口美国牛肉的压力袭来. March. 13, 2025 08:20. by 纽约=常驻记者林羽善、李智允记者 imsun@donga.com、easy@donga.com. 当地时间12日，美国总统特朗普对全世界征收的第一项关税——针对钢铁和铝材征收的25%关税生效。以美国东部时间为准，从当天零时1分（韩国时间12日下午1时1分）起，包括韩国在内的所有国家向美国出口钢铁和铝时将被征收25%的关税。此外，在美国贸易代表部以本国企业为对象进行的“掌握不公平贸易做法”调查中，美国牛肉出口企业对韩国的牛肉进口政策提出不满。有人担心，继“关税风暴”之后，“牛肉进口压力”也会增大。 当天征收关税是根据2月10日特朗普签署的公告进行的。特朗普在执政第一期时分别对钢铁和铝征收25%和10%的关税，但此次铝关税也上调到了25%。另外，适用对象也扩大到利用两种材料的窗框、饮料罐等253个衍生品。此前，韩国2018年通过与美国的谈判，享有每年263万吨钢铁的免税配额，但本届特朗普政府废除了所有关税例外和豁免。业界既担心“美国钢铁企业的价格竞争力会提高，韩国出口将受到打击”，但也有人期待“25%的关税适用于所有国家，配额限制也会消失，销售额反而会增加”。 此外，美国贸易代表部为了掌握对美国的不公平贸易做法，当天结束了从美国产业界征集意见的接收。美国贸易代表部根据特朗普就任后签署的备忘录，从2月20日起从本国产业界接收意见。美国贸易代表部计划以此为基础，掌握美国产业界的贸易损失，并研究必要的措施，在公布“对等关税”的前一天，即4月1日之前向特朗普报告。 美国贸易代表部共收到728份意见书，其中美国牛肉出口业界和农业界等是针对韩国的。特别是美国全国牛肉协会在意见书中主张：“虽然知道月龄限制在韩国是敏感的话题，但中国、日本、台湾已经认可美国产牛肉的安全性和品质，取消了30个月的月龄限制。应该通过与韩国的谈判，消除限制，强化以科学为基础的贸易。”2003年美国发生疯牛病后，韩国全面中断了美国牛肉的进口，2008年通过双边协商，只允许进口发生疯牛病危险较小的未满30个月的美国牛肉。 美国大米联盟的意见书还认为，包括韩国在内的20多个国家在大米贸易中存在不公正惯例。意见书表示：“韩国对美国产大米适用配额，并提出了杀虫剂农药成分残留标准，因此出口受到限制。”

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