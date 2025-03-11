梁贤俊等“年轻血液”加入洪明甫号…“相信能和老将们很好地融合”. March. 11, 2025 07:49. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 韩国籍旅欧派球员中，最近脚尖最热的梁贤俊（23岁•凯尔特人队）加入了试图提前连续11次进军世界杯决赛圈的“洪明甫号”。 韩国国家足球队主教练洪明甫（56岁）10日在首尔钟路区足球会馆发表的2026北中美世界杯亚洲区第3轮预选赛3月国家代表队大名单中，梁贤俊榜上有名。这是梁贤俊自去年2月亚洲杯后，时隔13个月再次入选国家队。去年7月担任代表队指挥的洪教练首次提拔了梁贤俊。洪教练说：“最近看到梁贤俊即使出场时间很短，也会给人留下深刻的印象，所以选了他。” 2021年在职业足球K1联赛（第一级）江原队出道的梁贤俊，第二年横扫K1联赛和大韩足球协会最佳青年球员奖，成为“超级希望之星”。但他在2023年转会到苏格兰足球超级联赛（第一级联赛）凯尔特人队后，在主力竞争中遇到了困难，因此没能受到太大关注。据洪主教练透露，1月份在欧洲出差期间访问凯尔特人队时，梁贤俊还因为没能得到很多出场时间而感到非常痛苦。但是，梁贤俊在上月以后的8场正式比赛中，取得了4粒进球和5次助攻的出色表现，最终得到了洪教练的认可。梁贤俊在2日与圣米伦队的联赛比赛中攻入2球并助攻1次，主导了凯尔特人队5比2的大胜，还入选了英国BBC广播评选的“苏格兰联赛本周最佳阵容”。 目前，国家队的主力前锋状态不佳，需要注入新鲜血液来提高活力。大韩足球协会将二线攻击手分类为中场。队长孙兴慜（33岁）在英格兰足球超级联赛（EPL•第一级)）托特纳姆热刺队为了管理体力正在调整出场时间，黄喜灿（29岁•狼队）因大腿后侧肌肉受伤而缺席了一个月。因此，洪明甫主教练选用了梁贤俊和梁民革（19岁•女王公园巡游者队）、严智星（23岁•斯旺西城队）等多名在去年11月A级比赛时没有选拔的23岁以下的年轻二线攻击手。随着“年轻血液”的加入，代表队中场阵容中有13人入选，这是洪教练上任后人数最多的一次。 梁民革自1月从托特纳姆热刺队租借到英格兰足球冠军联赛（第二级）QPR后，通过增加出场次数来提升比赛感觉。洪教练表示，“梁民革在QPR比赛中的表现还不错。梁民革是今后要成长为国家队主力的球员。”严智星在9日与米德尔斯堡队的英冠联赛上，打入了加盟斯旺西城队30场比赛后的首粒入球。洪教练表示：“希望年轻球员们即使出现失误也不放弃，展现出能动性的面貌。将很好地协调他们的霸气和孙兴慜等老将的经验。” 韩国队将于20日在京畿高阳综合运动场与阿曼队进行预选赛第7场比赛，25日在水原世界杯体育场与约旦队进行预选赛第8场比赛。根据此次两连战的结果，至少可以确保小组第2名，确保连续11次进入世界杯决赛圈。如果两场比赛都取得胜利，那么无论剩下的比赛结果如何，都将获得进入决赛圈的入场券。截至10日，韩国队积14分（4胜2平），排在B组第1位。排名第二的伊拉克队积11分，排名第三的约旦队积9分。 第三轮预选赛由18个国家分成3组，每组6支球队，以“主客场循环赛”的方式进行。每队结束10场比赛后，各组的前两名将直接进入世界杯决赛圈。洪主教练表示：“为了确定出线，将竭尽全力。但我想营造一种让球员们没有负担、能够舒适地进行比赛的氛围。”

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