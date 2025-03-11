加拿大新总理金融专家卡尼将领导对美关税战. March. 11, 2025 07:48. by 纽约=常驻记者林羽善、洪贞秀记者 imsun@donga.com、hong@donga.com. 在受到美国总统特朗普强力贸易攻击的背景下，加拿大选出了来自非政治领域的经济金融专家为新总理。 当地时间9日，加拿大执政党自由党选举出了马克·卡尼为新党首。加拿大是议会制国家，由执政党党首担任总理。在约15万名党员参与的投票中，卡尼以85.9%的支持率当选，将接替今年1月宣布辞职的特鲁多，预计将在本周正式就任总理。 卡尼毕业于美国哈佛大学（本科）和英国牛津大学（研究生），曾在著名投资银行高盛工作。2008年全球金融危机时，卡尼曾担任加拿大央行行长。此外，卡尼还曾在2013-2020年间担任英国央行行长，成为首位担任该职位的外籍人士。 《纽约时报》评论称：“卡尼的首要任务是应对特朗普对加拿大经济和主权的威胁”。评论指出，加拿大选择一名能够与特朗普对抗的经济金融专家，他曾成功应对全球金融危机和英国“脱欧”带来的经济冲击。 卡尼在当选后的讲话中表示：“特朗普正在攻击加拿大的工人、家庭和企业。我不会让他得逞。”他还说：“在美国人民尊重我们并对自由、公平的贸易做出可信承诺之前，加拿大将继续对美国实施报复性关税。”他还提到加拿大最受欢迎的体育项目冰球，并表示：“无论是冰球还是贸易，加拿大都会击败美国。”

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