“四人四色”Solo魅力，BLACKPINK成员们的“音乐MBTI”. March. 11, 2025 07:46. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 最近接连开始个人活动的女子组合BLACKPINK成员们展现了“4人4色”的魅力。继去年最先进行个人活动的ROSÉ（朴彩英）掀起《APT.》热潮后，上个月LISA和JISOO（金智秀）分别发行了正规专辑。再加上JENNIE（金智妮）本月携首张正规专辑回归，为Solo活动画上了圆满的句号。 下面我们来看一下BLACKPINK成员们虽然聚在一起时很强大很和谐，但是分散时却展现出深厚魅力的Solo活动的特点。本文借助最近流行的“性格类型指标（MBTI）”进行了分析，但与成员们的实际MBTI无关。 ●大胆的JENNIE&热情的ROSÉ 7日携首张正规专辑《Ruby》回归的JENNIE接近“大胆的统帅（ENTJ）”类型。先公开曲《Mantra》和《ExtraL》都包含了象征堂堂正正的女性团结的信息。特别是ExtraL的“女性支配这一局（My ladies run this）”等歌词中蕴含着果敢的女性领导力。 嘻哈基础的主打歌《like JENNIE》也在“AI也无法模仿（AI couldn't copy）”、“在众多名人中我的DNA”等歌词中强烈展现了“K-POP的象征”的JENNIE的自信。大众音乐评论家郑敏在评价说：“JENNIE像LISA一样，既向往舞蹈流行音乐和嘻哈音乐，又想更加注重自己的故事，展现出作家主义的一面。” 拥有感性嗓音的ROSÉ非常匹配所有MBTI中最能展开自由想象的“热情仲裁者（INFP）”类型。去年12月推出的ROSÉ的首张正规专辑《Rosie》是以人类ROSÉ的隐秘故事为基础的“讲故事”专辑。与去年10月发行的先公开单曲《APT.》不同，有很多既抒情又包含深厚感情的歌曲。ROSÉ参与了全部歌曲的作词作曲，充分展现了作为“创作歌手”的面貌。 特别是像讲述与前恋人关系所经历的感情消耗的《Toxic Till the End》一样刺激想象力的隐秘故事，十分引人注目。也有分析认为，这很好地反映了将泰勒•斯威夫特等自己的恋爱故事写成歌曲的美国流行歌手的“成功公式”。 ●自由的LISA&多才多艺的JISOO具有强烈表演形象的LISA则很适合充满活力的“拥有自由灵魂的艺人（ESFP）”。LISA尤其以经常登上海外大舞台而闻名。继去年10月登上时隔6年复活的美国“维多利亚的秘密表演秀”舞台后，本月在K-POP歌手中首次在美国奥斯卡颁奖典礼上进行了演出。相对来说，似乎致力于国内活动的JISOO可以说是展开演技和歌曲等多方面才能的“万能奇才（ISTP）”类型。她于上个月发行的第一张迷你专辑《Amortage》的主打歌《Earthquake》是典型的K-POP舞曲。同时从上个月开始她出演僵尸喜剧《新乌托邦》等，遵循了演技和唱歌并行的偶像们的活动公式。大众音乐评论家朴熙雅表示：“JISOO与向往流行音乐的其他成员不同，展现了典型的K-POP。”评论界一致认为，偶像组合各自单飞，像BLACKPINK一样以多种颜色取得成果是非常罕见的。有分析认为，这是因为每个成员都具备唱歌、跳舞、作词、作曲等多方面的才能。朴评论家说：“BLACKPINK以坚实的国内外人气为基础，四名成员各自按照自己想要的方向很好地打造自己。”

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