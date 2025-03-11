异常的正常化. March. 11, 2025 07:41. . 去年9月，8月酷暑肆虐，今年2月又袭来1月的严寒和雪。3月份也持续着2月份的寒冷。虽然要经历今年夏天才能知道，但是看到异常气候正在换年进行，让人不禁想到，今后我们所知道的四季会不会被推迟一个月呢？这是异常的正常化。 正常与异常的差异，有时是有科学依据的，但往往是以人们的习惯和熟悉感为标准。无论什么情况，人们都不愿意或害怕出现异常。代表性的例子就是日食。无论东西方，日食都是极其灾难性的现象或神的警告。罗马时代曾发生过叛乱的士兵在日食展开后突然中断叛乱逃跑的事件，也有中断战争的情况。 在这种情况下，可以说日食带来了积极的效果，但集体蔓延的不安感使人们变成了野兽，提高了镇压弱者或发展为破坏性行为的可能性。 人类意外地从很久以前就知道了日食、月食只不过是天文现象的事实。古希腊数学家塔勒斯曾通过测量日食日期来进行预言。高丽、朝鲜也有天文馆员，所以提前计算了日食。 尽管如此，从古代开始，政府的应对并没有启蒙人们日食和月食是天文现象，而是经常发布国王亲自祭祀或向国民反省国王统治的文章。自然现象也可以解释为有政治意味的利用，但我认为，通过合理的说服无法消除大众的不安感的情况更大。 从集体私利中起火的集体恐惧、集体确信是无法用科学和逻辑说服的。医生应该找出症状的原因，而不是症状。社会现象也一样。

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