美媒：“朝鲜宁边核设施出现冒烟和排放冷却水等恢复运行的迹象”. March. 10, 2025 07:56. by 洪禎秀 hong@donga.com. 美国专门报道朝鲜消息的媒体“北纬38度”当地时间7日报道称，对今年冬季拍摄的卫星图片的分析显示，朝鲜似乎继续在运行其宁边核设施。“北纬38度”表示，捕捉到宁边核设施的放射化学实验室有间歇性冒烟的迹象，并分析称，“这表明朝鲜领导人金正恩指示扩大核物质生产的措施正在得到落实”。 1月30日和31日拍摄的照片显示，宁边核设施的其他建筑上覆盖着积雪，而位于放射化学实验室南侧的火力发电厂屋顶上，从积雪融化的地方冒出烟气。核设施火力发电厂冒烟，通常被认为是再处理核废料和提取铀的迹象。发电厂建筑与碎煤厂之间，还观察到了用于火力发电的煤尘。 根据“北纬38度”的分析，1月9日拍摄的卫星照片中一度没有出现烟囱冒烟的迹象，但在22日的照片中再次观察到。“北纬38度”特别指出，自去年7月火力发电厂维修完成后，间歇性地出现烟雾。它表示：“这并不意味着再处理工作已全面开始，但可能是核废料处理或再处理准备工作等‘低级别’活动正在进行。” 此外，卫星图片还捕捉到了朝鲜用于生产武器级钚的5兆瓦核反应堆也在运行。从1月31日的卫星照片中，观察到了主反应堆和涡轮发电机所在建筑的屋顶上积雪融化和冒出蒸汽的情况。还有一些拍摄于22日的照片显示，冷却水的排放也被记录下来。对此，38 North表示：“这显示反应堆正在重新运行。” 与此同时，还在这次卫星图片中观察到了实验用轻水反应堆建筑屋顶上的积雪融化和排放冷却水的情形。

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