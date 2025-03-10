2008年的共和党与2025年的民主党. March. 10, 2025 07:54. . “在向人民说‘请再次相信我们’之前，我们党必须先进行改革和重建。” 2008年，在惨败给时任民主党人美国总统奥巴马之后，共和党参议员吉姆·德明特曾如此呼吁。当时，曾梦想着“保守派长期执政”的共和党在总统选举及国会参众两院选举中全面落败，因此呼吁本党进行深刻的自省。 17年后的2025年，共和党人总统特朗普重返权力巅峰，并且掌控了国会两院。相反，成了在野党的民主党却疲弱无力。《华盛顿邮报》指出，尽管民主党失去白宫已有数月，但仍停留在选举失败带来的震惊中。意思是，只是攻守位置发生了变化，民主党同样经历着17年前共和党所经历的无力感与失落感。 根据上个月的民意调查，特朗普的支持率止步于40%中段。一些媒体评价声，“特朗普的政治蜜月期早已接近尾声”。然而，民主党却完全没有从中获得反射效益，甚至反而更惨。美国有线电视新闻网（CNN）的调查显示，75%的受访者认为“民主党未尽足够的努力来制衡特朗普”。上个月底昆尼皮亚克大学的调查也显示，57%的受访者对民主党持负面看法，这是自2008年昆尼皮亚克大学开始相关问题调查以来的最高纪录。 曾经历二战的罗斯福和经历朝鲜战争的杜鲁门两位总统因其特殊的历史背景，享有过“帝王式总统制”。奥巴马则因其极高的民众支持度，成为在野党难以抗衡的强大对手。与此不同，处于特朗普时代的在野党民主党，并未有效展现出其存在感。要想解释这一点，最终必须将视线转向民主党本身的问题。 在华盛顿及外界，民主党最常被提及的问题是未能把握民众的“需求”。去年，民主党未能注意到快速上涨的物价等与民众生活息息相关的问题，一直固守着与民众脱节的议题，最终导致失去了政权。《华盛顿邮报》评价称，即便如此，民主党仍然选择与生活脱节的议题作为战场，发出空洞的消息。 民主党当前的处境与党内的分歧不无关系。特朗普4日进行其第二个任期的首次国会演讲时，民主党留下的唯一亮眼画面就是两件事。一是77岁的众议员冲着特朗普挥动拐杖并大声叫嚷，二是40多岁的女参议员在特朗普演讲后，作为“回应演讲者”站出来，发表了中立的信息。《纽约时报》认为，这两种形成鲜明对照的场景象征着目前严重分裂的民主党。急进进步派与中间派之间的矛盾，在针对特朗普演讲的“抗争”中显露无遗。 民主党虽提出了组建快速反应团队和大规模动员选民等对策，但也有人批评应该从放弃这些过时的策略开始做起。这反映出民主党并未进行足够的反思与尝试去挖掘新面孔和新鲜政策议题。 2008年，共和党曾因议员们展开激烈的乱象讨论，被评价为努力寻求出路。而如今，民主党却被指因“牵制心理”而只顾盯着明年11月相对于执政党不利的中期选举。而且党内外甚至早已有分析认为，如果仅凭之前的中期选举，疏忽党内革新和把握选民需求，下届总统选举也将困难重重。“留给民主党的时间不多”的呼声越来越高。

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