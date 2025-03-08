法院取消拘留尹锡悦，“检方逾期起诉”. March. 08, 2025 07:25. by 具敏基记者、金成模记者 koo@donga.com、mo@donga.com. 韩国一法院裁定，应该取消对因涉嫌“12月3日紧急戒严”内乱首脑而被拘留起诉的尹锡悦总统的拘留。 首尔中央地方法院刑事合议25部（部长法官池贵渊）7日同意了尹锡悦方面提出的取消拘留的请求。法院认为，尹锡悦是在拘留期满的情况下被提起公诉的。《刑事诉讼法》规定，尹锡悦1月15日上午10时33分左右被捕，拘留期限为1月26日上午9时7分，但检察机关在1月26日下午6时52分左右才提起诉讼。 法庭表示，“从人身自由、不拘留调查的原则等来看，对律文作出于嫌疑人有利的严格解释是妥当的”，在拘留期限中排除逮捕适当性审查期限等，对尹锡悦的拘留期限进行了简短的解释。与此相反，检察机关认为尹锡悦的拘留期限是截止至27日。 法庭还就高级公职人员犯罪调查处（公调处）是否拥有内乱罪调查权表示，“最好是消除有关调查过程合法性的疑问”，认为调查程序不明确，应取消拘留。尹锡悦方面此前主张：“公调处声称以滥用职权、妨碍行使权利罪相关犯罪调查内乱罪，但公调处在调查过程中没有可以证明内乱罪的证据和资料。” 检察总长沈雨庭等与检察厅领导层举行内部会议，讨论是否对取消拘留尹锡悦提出抗诉。据悉，会议就对取消拘留决定提出抗诉是否违宪进行了讨论。 法律界很多人评价说，取消拘留不会对宪法法院的弹劾案审判产生太大影响。辩论已经结束，地方法院取消拘留的判断中所提到的公调处内乱罪调查记录没有被宪法法院采纳为证据记录。但也有分析称，由于尹锡悦被取消拘留，有可能对宣判日程等产生影响。 对于法院取消拘留尹锡悦的决定，国民力量党紧急对策委员长权宁世表示：“这是确认大韩民国法治和司法正义依然生存的重要时刻。欢迎！”该党院内代表权性东表示：“对公调处违法、执行不当的逮捕令及拘捕令，法院作出了‘犯下了错误’的结论。公调处应该承担责任。”共同民主党发言人韩民洙表示：“检察机关应立即抗诉。法院的决定与宪法法院的尹锡悦弹劾案审判完全无关。不会产生影响。”

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