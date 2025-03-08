第二发，“风之孙”李政厚时隔10天再次击出本垒打. March. 08, 2025 07:25. by 赵英宇记者 jero@donga.com. 旧金山巨人队所在的李政厚（27岁）在季前赛上击出了第二记本垒打。时隔10天再次击出本垒打，这也照亮了他在顶级联赛舞台上首次取得两位数本垒打的前景。 7日，在美国亚利桑那州斯科茨代尔体育场举行的与美国职业棒球大联盟（MLB）芝加哥白袜队的季前赛中，李政厚作为3号击球手兼中坚手出场，并在第3局击出了痛快的2分本垒打。在球队1比0领先一分的第3局下半局，在1人出局1人在垒的情况下，李政厚进入击球位，他的球棒击中对方首发投手乔纳森•坎农飞向中路的第4个投球，并让其越过了右中间围墙。这是自上月25日与科罗拉多洛基山队的比赛后，李政厚时隔10天再次击出本垒打。凭借着该本垒打，旧金山队以3比0领先。 当天击出3个有效击球、1支安打的李政厚自2日与洛杉矶道奇队的比赛后，连续4场比赛击出安打，在季前赛上的击球率为0.400（20个有效击球，8支安打）。OPS（长打率+出垒率）足足上升到了1.228。 本赛季备受期待的是更加出色的长打能力。在韩国职业棒球时期，李政厚也并不是长打备受瞩目的选手。从2017年到2023年活跃在KBO联赛的7个赛季中，他的击球率虽达到0.340，但取得两位数本垒打的赛季只有2020年（15记）和2022年（23记）两次。 进入MLB的去年，他也因肩膀受伤提前结束了赛季，在37场比赛中只击出了两记本垒打。但是，在今年仅进行的8场季前赛中，他已经击出了2记本垒打。 MBC Sports Plus解说员宋载宇表示：“现在随着自信感的增强，李政厚的正打比率也提高了，准确有力量的击球似乎可以连接到长打上”，“本赛季只要没有太大的伤病，2成左右的击球率和两位数的本垒打值得期待。” 另外，在同一天与得克萨斯骑警队进行的季前赛上，替补出场的金彗星（26岁•洛杉矶道奇队）以2个有效击球、无安打的成绩保持沉默。季前赛的击球率从从0.158下降到了0.143（21个有效击球、3支安打）。

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