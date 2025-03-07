被误炸当地居地：“战斗机飞得比平时低……‘砰’的一声后，还以为房子飞走了”. March. 07, 2025 07:44. by 抱川=曹承衍记者、千钟铉记者 cho@donga.com、punch@donga.com. “听到‘砰’的一声，出来一看，浓烟滚滚，（炸弹掉落的）教堂附近的房子差点都飞走了。” 6日上午10点5分左右，发生空军战斗机误投炸弹事故的京畿道抱川市二东面卢谷里居民金玉子（71岁）说。金某回忆当时的情况说：“刚开始因为冲击太大，以为发生了地震。” 《东亚日报》记者当天访问事故现场，当地仿佛战争席卷而过。由于受到误发弹的冲击，附近住宅的窗户全部掉落，塑料大棚整体垮塌。街上到处都是金属和玻璃碎片，还有自来水管破裂漏水的地方。 居民们异口同声地表示，事故发生前战斗机飞得很低。居民金锡英（音，67岁）说：“在炸弹落下之前，听到飞机在低处飞行的轰鸣声4-5秒钟后，传来了炸弹的声音。” 当天的事故中有2人重伤，13人轻伤。在医院见到的轻伤者耳膜破裂或脸部擦伤或肌肉撕裂等。一名30多岁的缅甸籍男子在塑料大棚工作时被炸弹炸得昏迷不醒，反复表示“好可怕”。 目击事故或听到事故声音的居民们纷纷吐露身体和心理上的伤害。声称炸弹碎片掉进商店的赵某（31岁）说：“外面飞来了铁块，好像是炸弹碎片。车玻璃和商店内部的钢化玻璃都碎了。”家就在事故现场旁边的李某（63岁）说：“家里的门窗都掉了，根本进不去。”金镇玉（77岁）吐露了自己的恐惧，“受惊的心情还没有平静下来，所以吃了清心丸。” 此次事故也增加了人们对于居住在韩朝边境地区的不安感。因为去年还掉落过垃圾气球和对韩广播的噪音。经营饭店的金某说：“一想到如果是在客人多的时间段，炸弹掉到饭店附近就太惊险了。本来军人就多，抱川乱糟糟的乱，还发生了这种事故，真是令人叹息。”

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