“加征关税蛮不讲理”的特朗普……韩国连面都见不着. March. 07, 2025 07:43. by 申나리 journari@donga.com. 美国总统特朗普表示，“韩国的平均关税率是（美国的）4倍”，预告将上调关税，有人提出，以安保为筹码，特朗普不仅对韩征收关税，还有可能通过提高防卫费分摊额、重新调整驻韩美军作用等大肆施压。距离特朗普宣布征收对等关税的4月2日只剩下26天，随着弹劾政局长期化导致的应对空白，韩国有可能遭受“特朗普台风”的直接打击。 韩国国家安保室长申源湜当地时间5日表示，访问美国期间，将与美国总统国家安全事务助理华尔兹举行会谈。这是特朗普政府上台以来，继外长、产业部长之后，韩美第三次举行部长级接触。申源湜当天在华盛顿杜勒斯国际机场会见记者时，就特朗普所说的“韩国的平均关税高达4倍”一事表示：“事实上，两国之间几乎没有关税，这一部分还需要进一步讨论。通商相关部门正在与美国的商务部或贸易代表部等进行紧密协商，应该会有好的结果。”但有分析认为，两国在威胁肉眼可见的关税领域不易达成实质性协议。 特朗普当天表示，对墨西哥和加拿大的汽车关税征收将推迟一个月。这是想对征收关税的国家、产业、范围等保持战略模糊性，以便得到最大程度的结果。因此，不仅是加拿大和墨西哥，日本、印度、澳大利亚等美国主要亚洲盟国也通过首脑会谈和通话，开始讨论免除关税的问题。 韩国政府也为了暂时推迟征收关税和得到豁免，进行了秘密沟通，但很多人评价说力量不足。此前有上周踏上访美之路的产业资源部长安德根向商务部长霍华德·勒特尼克转达了对关税问题的担忧，但韩美实务协议体尚未成立。通商交涉本部长郑仁教也将于下周访问华盛顿，与美国贸易代表格里尔举行首次会晤。 专家们建议，在迅速应对的同时，要准备充实的谈判筹码。曾担任外交部通商交涉本部长的法务法人广场国际通商研究院院长朴泰浩表示：“与其现在追究特朗普讲话的是非曲直，不如维持好安保室长、产业部长等开放渠道，给美方留下可合作伙伴、以灵活态度进行协商的印象。政府最好与企业进行讨论，准备自己的安保、通商综合套餐。”

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