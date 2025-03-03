特朗普在安保上也主打“力量逻辑”……泽连斯基连饭都没吃就被赶出白宫. March. 03, 2025 07:19. by 华盛顿=常驻记者申镇宇、巴黎=常驻记者赵恩娥 niceshin@donga.com、achim@donga.com. 美国总统特朗普和乌克兰总统泽连斯基当地时间2月28日在华盛顿白宫会面，就结束“乌克兰战争”和两国间矿产协定等问题举行会谈，但经过激烈的舌战，实际上以“没有协议”告终。特别是，特朗普似乎是下定决心，口称“你（手中）无牌可打”“你的所作所为对这个国家（美国）非常无礼”等，对泽连斯基严词相逼。 面对被俄罗斯蹂躏国土、陷入紧急状况的乌克兰国家首脑，特朗普在向全世界现场直播的摄像机前用“力量逻辑”大加压迫。有评价认为，特朗普第二届政府不仅最近以友邦国在内的全世界为对象征收高额关税，进入“贸易战争”，在安保方面也把彻底的力量逻辑放在首位。对此，不仅是乌克兰和欧洲，韩国等亚洲同盟国的忧虑似乎也在加大。英国《泰晤士报》称，“这场冲突不仅对美乌关系，对未来的国际秩序也将产生巨大影响”。 特朗普当天向泽连斯基施压说：“如果没有我们的军事装备，这场战争将在两周内结束。达成协议吧，（否则）我们将退出。”这让人联想起没有美国的军事援助就难以坚持下去的乌克兰战场形势，甚至赤裸裸地提到如果不听自己的话就立即中断军事援助的可能性。泽连斯基表示，“你们（美国）隔着美丽的大海，现在感受不到（危险），但未来会感受到的”，提到俄罗斯的威胁今后会波及到美国的可能性。特朗普随即反唇相讥：“不要告诉我们会感受什么。你没有资格告诉我们什么。”他表示不快，强调了乌克兰是弱小国家的处境。 特朗普的上述发言在公开会谈中被曝光后，国际社会出现了“震惊和恐惧”的反应。尽管早有传闻，特朗普不是采取以同盟为基础的传统处理法，而是以力量逻辑和交易为中心设定国家间关系，但“特朗普式政策基调”如此毫无过滤地公开还是史无前例的。 有分析认为，由此，以美国的同盟和友邦为中心，减少对美国“安全保护伞”的依赖的“自强论”可能会扩散。欧盟外交安全高级代表卡拉斯通过社交媒体X表示：“今天很明显，自由世界需要（不是美国）的新领导人。”韩国政府消息人士表示：“这可能暴露出特朗普总统对‘多边主义同盟战略’没有赋予太大意义。国际秩序也有可能迅速重组。”

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