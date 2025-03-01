国内茶市场规模逾一万亿韩元，作为“第二咖啡”备受瞩目. March. 01, 2025 07:17. by 李敏娥记者 omg@donga.com. 享受一杯咖啡魅力的韩国人对茶的喜爱程度也很高。特别是被视为中年专有物的茶道，对于在忙碌的日常生活中寻找闲暇时间的年轻一代来说，被认为是“治愈”的时间。随着喜欢茶的年龄层多样化，相关市场也在扩大。 据市场调查公司Euromonitor透露，去年国内茶市场规模为1.5818万亿韩元，比前一年扩大了8.78%。茶市场规模从2020年的1.0973万亿韩元逐年增加，时隔4年增长了约44%。流通业界谨慎地预测，茶市场将成长为“第二咖啡”。 爱茉莉太平洋的茶专门子公司Osulloc去年的销售额为937亿韩元，营业利润为92亿韩元，分别比前一年增加了11.7%和68.7%。随着营销费用和线下渠道的效率化，收益性得到改善，销售额和营业利润都有所增加。Osulloc一直在扩大销售高级茶产品的“茶屋”卖场。这里运营着“制作属于自己的茶”、“利用茶具的茶林班”等体验项目。去年，Osulloc在济州设立“Osulloc茶工厂”，构建了从绿茶原材料栽培到加工、产品出货等的生产体系。 在咖啡专卖店找茶的消费者也在增加。根据星巴克韩国相关数据统计，去年△西柚蜂蜜黑茶（第3位）△星巴克经典奶茶（第8位）△柚子薄荷茶（第9位）等3种“茶饮料”进入了年度畅销饮料前10名。在饮料销售前10名中，茶饮料在2年前的2022年只有1种。星巴克相关人士分析称，“味道干净的茶饮料代替了部分咖啡的需求，呈现出持续增长的势头。”星巴克决定从今年1月开始正常销售去年5月限量上市的桃子茶。 与“小奢侈”趋势相吻合的“Tea Omakase”也不断吸引消费者。Tea Omakase是日语中意为“拜托”的“Omakase”和“Tea”相结合的用语，意味着茶专家向顾客提供多种茶及相关服务。勒梅尔迪安首尔明洞运营由6条路线组成的Tea Omakase项目。提供从欧洲代表性艺术家们的作品中获得灵感的6大类茶和配对饮食。 专家分析说，韩国的茶市场具有今后进一步增长的潜力。淑明女子大学经营学系教授徐龙九（音）表示：“冥想、茶道等减少不安和压力的文化今后也会以年轻人为中心进一步扩散”，“如果咖啡市场的增长势头放缓，茶市场相对来说有扩大的余地。”

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