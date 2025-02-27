尹锡悦的最后陈述留下了“分裂的3月”的导火索. February. 27, 2025 07:58. by 黄亨俊记者、尹多彬记者、崔慧玲记者 constant25@donga.com、empty@donga.com、herstory@donga.com. 随着尹锡悦总统在弹劾案审判的最后陈述中拒绝发出服从宪法法院裁决和国民团结的信息，国民分裂将进一步加剧。因为他把宣布12月3日紧急戒严的责任归咎于“巨大在野党”，并把弹劾自己的企图定性为“内乱阴谋”。有分析认为，在预计将于3月中旬进行的宪法法院弹劾案宣判中，驳回和赞成，不管是做出哪一种决定，围绕赞成和反对弹劾尹锡悦总统的矛盾都有可能爆发。有人批评称，尹锡悦的最后陈述成了走向“分裂的3月”的导火索。 尹锡悦前天（25日）在宪法法院最后一场辩论的最后陈述中表示：“巨大在野党和内乱阴谋势力恶意利用（历史上对戒严的）心理创伤来煽动国民……如果我重返工作岗位，将首先使‘87体制’合乎我们的身体，推进修宪和政治改革，把国家传给下一代。”他以法院驳回弹劾案为前提，表明了缩短任期、推进修宪的意向等，着手团结支持层。分析认为，即使宪法法院赞成弹劾，尹锡悦针对支持层的狱中政治也会持续下去。 国民力量党紧急对策委员会委员长权宁世26日表示：“我认为最后的辩论非常积极，对国民具有号召力。希望（驳回弹劾）能够成功。”相反，共同民主党代表李在明则针锋相对地表示：“全体国民都知道的事实，即使想只手遮天，也是有分寸的。很快就会醒悟，就算用这种方式歪曲事实，事情的本质也不会改变。” 由于尹锡悦的最后陈述，政界赞成和反对弹劾的矛盾达到高潮，“柏油路民心”的冲突也出现了激化的迹象。3月1日，首尔市光化门等全国各地将迎来三一节，举行反对弹劾和赞成弹劾的集会。共同民主党等“在野五党”参与的“结束内乱守护民主宪政的新大韩民国圆桌会议”也将在光化门举行共同集会，敦促罢免尹锡悦总统。在集会上，预计李在明等将亲自进行演讲。保守团体也预告了国家紧急祈祷会等集会。 建国大学法学专门研究生院名誉教授韩相熙（音）批判称：“（尹总统）一贯进行彻底的辩解，表示所有责任都在在野党，自己则是堂堂正正的。这一方面说的是有可能不服从宪法法院的裁决，另一方面也是在向自己的支持者传递一定的信息。”

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