龙仁半导体集群时隔6年开工……“这就是我们的实力”. February. 27, 2025 07:57. . SK海力士计划投资120万亿韩元的京畿道龙仁半导体集群在计划宣布6年后才破土动工。比这更晚起步的日本、美国、台湾等竞争方的半导体工厂早已竣工，正在生产半导体。前天，韩国银行总裁李昌镛预测今年和明年的韩国经济增长率都将低于2%，并表示“这就是我们现在的实力”，龙仁产业集群进展缓慢的过程，如实地展现了韩国经济是如何陷入这种低增长深渊的。 2019年2月公布的龙仁半导体集群，其事业推进一直是个艰难的过程。公布后，附近地方自治团体、地区市民团体以担心废水排放为由，采取了刹车措施。证明了安全性、承诺了建设地区产业园区等之后，光是结束环境影响评价就花费了1年时间。由于位于引水道路中间的地方自治团体反对，时隔1年半才获得了用水许可。 居民土地补偿也花费了1年零5个月的时间，去年中央政府部门产业通商资源部也以建设在集群内的发电站的碳排放问题为由，推迟了事业。为了应对全球市场剧增的人工智能芯片组用高带宽存储器的需求，SK海力士不得不修改整体事业战略，改变生产其他半导体的清州工厂的用途。 与每个关口都会受阻而推迟的韩国不同，竞争者的半导体计划一日千里地进行。台湾台积电在日本熊本县建设的半导体工厂在2022年发表事业计划后，时隔2年竣工，最近开始批量生产。台积电2021年起在美国亚利桑那州建设的工厂也从上个月开始批量生产。因为各国政府和地方自治团体带头解决了用地、电力、用水、道路问题，提供了巨大的补贴和税金优惠。 对于韩国经济正式进入低增长阶段的诊断，李昌镛表示：“因为一段时间以来没有进行结构调整，也没有培养新的增长动力。”龙仁半导体集群内启动的第一家工厂将于2027年5月竣工。从公布计划开始算，出现了超过8年的差距。这种情况下，难以预测全球市场环境会有多大变化。如果国家主力产业半导体领域的企业用自己的钱建设工厂，需要海外竞争企业的两三倍时间，那么能够维持竞争力反而是一件奇怪的事情。

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