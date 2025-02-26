现代制铁因工会要求“奖金和现代汽车一样多”而关闭工厂. February. 26, 2025 07:25. . 现代制铁从前天白天起关闭了位于忠清南道唐津制铁所的部分冷轧工厂生产线。该公司工会要求发放与集团子公司现代汽车平等的奖金，一再进行罢工后，公司方面断然实行了关闭工厂这一合法使用的最强有力对策。 虽然这是仅限于部分生产线的措施，但是现代制铁自1953年创立以来首次决定关闭工厂。关闭的生产线是汽车、家电用冷轧钢板制造设备的一部分，预计每天生产1.8万吨冷轧钢板的任务会出现差池。但公司方面之所以决定关闭，是因为民主劳总金属工会下属的现代制铁唐津制铁所分会工会的过度奖金要求和零星罢工长期化，无法正常运营工厂。 工会表示，公司方面提议的“基本工资450%+1000万韩元”、人均2650万韩元的奖金不够，在过去的一个月里一再进行总罢工和部分罢工。要求补偿与去年创下历史最高业绩的现代汽车相似的、人均4000万韩元左右。现代制铁去年的营业利润是2022年的五分之一、2023年的40%。利润率也下降到1%左右，公司方面表示不能接受。据说，如果给予奖金，去年的业绩将出现赤字。 此外，美国政府宣布，从下个月开始，将对包括韩国产在内的进口钢铁征收25%的关税。这是包括现代制铁在内的韩国钢铁产业面临的前所未有的危机。在这种情况下，无视公司和国家经济的困难，只顾自己利益的行为令人难以接受。在公司经营变得更加困难之前，工会应该停止无理的要求，协助恢复正常化。

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