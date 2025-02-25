“以韩国企业对美投资和造船业合作为先导，制造特朗普引以为豪的话题”. February. 25, 2025 07:58. by 李智允记者 asap@donga.com. “韩国政府和企业有必要为特朗普总统的演讲制造话题。” 在美国华盛顿活动的著名游说企业DGA集团的合伙人贾斯汀•麦卡锡20日在接受《东亚日报》采访时，被问及如何应对特朗普政府的贸易压力时，做出了上述回答。也就是说，考虑到特朗普总统喜欢宣传自己的业绩，应该积极宣传韩国的对美投资成果。乔治•W•布什政府当时担任白宫立法特别助理的麦卡锡合伙人最近还参与韩国驻美大使馆委托DGA集团的项目，分析了特朗普二期政府的政策基调等。 麦卡锡合伙人建议道，“有必要整理好韩国企业在美国投资的事例，娓娓道来”，“要积极利用在美国佐治亚州设有生产据点的现代汽车等美国人也熟知的韩国企业的知名度。”他还说：“有必要强调，（特朗普二期政府）韩国主要企业的对美投资给地区社会注入了活力。” 对于特朗普总统对韩国表示关心的造船业合作，他表示：“虽然不是一下子解决通商问题的‘妙计’，但作为特朗普政府的‘成果素材’，潜力很大。”也就是说，如果取得实际成果，将成为特朗普总统向美国人展示成果的好话题。 麦卡锡合伙人表示，为了防止征收高额关税，需要事先协商，但应对这一现实的努力也很重要。他说：“首先要应对征收新关税后为了撤回关税而展开协商的‘最坏的情况’。” 他还附上建议说，有必要复盘特朗普一期政府时期韩国政府最先免除钢铁关税的过程。麦卡锡合作人表示：“当时积累的韩国政府的经验，即使更换了负责人，也是‘当局层面的记忆（institutional memory）’”，“各国都在努力掌握特朗普政府的要求事项，韩国是一个有潜力的国家。”

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