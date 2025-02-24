这次是K-散文热潮…收取上亿韩元预版税，面向世界读者. February. 24, 2025 07:56. by 金素敏记者 somin@donga.com. “继K-POP、K-电影、K-小说之后，这次轮到K-散文（随笔）。” 经确认，2023年在韩国出版的小说家金锦姬（人名音译下同）的散文《植物乐观》（文学村）与美国主要出版社签订了价值上亿韩元的版权出口合同。最近，继金荷娜、黄善宇作家的《两个女人住一起》（故事贩子）与英美圈大型出版社签订了作为韩国散文的罕见金额的预版税合同之后，“K-散文”进军海外的喜讯接连不断。 出版界相关人士23日对《东亚日报》表示，“被誉为美国三大出版社的西蒙与舒斯特旗下的Summit Books不久将出版《植物乐观》，预版税在1亿韩元以上。” 《植物乐观》是包含金作家在照顾庭院时思考的内容的随笔集。英文版题目定为《The Diary of a Korean Plant Parent（韩国人植物管家的日记）》。该随笔集不仅与美国，还与英国、德国、西班牙、荷兰、波兰出版社分别签订了版权合同。金作家发表感想说：“很高兴（海外）也能传达韩国人对待自然的心意。”文坛有评价认为，得益于去年韩江作家获得诺贝尔文学奖等，受到世界关注的韩国文学的气势似乎也扩散到了散文上。之前在海外聚集人气的韩国散文得益于K-POP明星的推荐。防弹少年团（BTS）的RM在社交媒体上公开自己读过之后，在英国出版半年就售出了10万册的白世熙作家的《虽然想死，但还是想吃辣炒年糕》（heun）就是代表性的事例。但是最近海外关注的K-散文素材从饮食到社会问题变得多种多样。与英国企鹅兰登书屋旗下的Transworld签订了上亿韩元的预版税合同，计划今年在当地出版的尹伊娜作家的《现在去打水》（Semicolon）以方便面为素材，与俄罗斯最大规模出版集团签订出口合同的成石济小说家的散文《郊游》（创批社）以韩国饮食为素材。包含两名未婚女性组成共同体生活的内容的《两个女人住一起》去年美国《纽约时报》（NYT）用整整1个版面进行了报道。文学与知性社编辑主管李槿惠表示：“最近见到的某英国出版经纪人拜托说‘如果有像东亚历史和性别、应援棒一样对社会问题反映韩国20~30多岁女性声音的散文，请介绍一下’。”对K-散文的关注也可以看作是韩流流行的延续。签约《两个女人住一起》的英国企鹅兰登书屋旗下的Double Day代表苏珊娜•韦德森在接受《东亚日报》书面采访时表示：“我们已经通过电影《寄生虫》、电视剧《鱿鱼游戏》以及K-饮食或K-美妆等培养了对韩国生活和文化的关心”，“在韩国文化信息中接触到的故事非常多样，感觉有很多值得所有人关注的要素。”韦德森代表补充说：“韩国文化内容的幽默感比什么都强。”美国哈珀-柯林斯出版公司的编辑黛博拉•金也表示：“从韩国悠久的历史，特别是克服殖民统治和压迫，保存和重建文化的过程来看，是非常美丽和痛苦的时间”，“通过这些历史形成的韩国社会的生命力和艺术性、市民意识给我留下了深刻的印象。”哈珀-柯林斯计划2026年春天在美国出版诗人金惠顺的诗•散文集《不了解的这样说》。“韩国社会所经历的压迫经验与世界普遍的问题息息相关。能够获得与世界分享韩国思想家有深度的洞察力和智慧的机会，感到非常高兴。”（黛波拉•金）

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