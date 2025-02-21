“没有政权能战胜通货膨胀”……物价稳定政策应放在首位. February. 21, 2025 07:47. . 最近，随着菜篮子物价持续上涨，越来越多的家庭主妇表示会凑准收场打折时间买菜。为了在这个时间买菜，还有人请求家人谅解，把晚餐时间推迟到晚上8点左右。过得去的午餐外卖菜单超过1万韩元后，寻找比餐厅价格便宜的便利店和超市便当或干脆自带简便食品的上班族也越来越多。这反映了从去年开始持续的高物价导致实际收入减少的家庭情况。 从新鲜、加工食品到生活用品纷纷涨价的情况下，人们减少买菜次数，还一门心思买便宜货。产业通商资源部公开的去年大型超市的月购买件数和单价，大部分比前一年有所减少。去年零售销售额指数比前一年减少2.2%，是继2003年信用卡大乱事件（-3.2%）后21年来的最大降幅，内需处于冻结状态。 问题是今年物价比去年上涨的可能性更大。因为，短期内没有能够摆脱高油价、高汇率的筹码可用，而且国内外不确定性等追加不利因素仍然存在。就外部因素而言，美国特朗普政府的高关税政策对提高物价的“特朗普+通胀”影响带来的不确定性也居高不下。 虽然高物价使民生负担加重，但政府并无良策。韩国银行总裁李昌镛18日在国会上表示：“虽然物价上涨率可以通过韩国银行利率进行调节，但基本上物价水平高，在利率政策的基础上，如果没有改变结构，例如扩大进口等各种结构改革，短期内很难解决。” 本月11日，农林畜产食品部部长宋美龄会见食品业界代表，要求协助稳定物价，但不知道在弹劾政局中，政府的影响力会起到多大作用。参加当天会议的企业代表们虽然表示将最大限度压缩上调幅度、最大限度推迟涨价时间，但进入今年以来，大部分企业已经纷纷上调了价格。 甚至有“没有政权能战胜通货膨胀”的说法，高物价对民生的影响力很大。美国经济报纸《华尔街日报》最近指出：“特朗普总统在前总统拜登当时因选民对通货膨胀的反对而当选。通货膨胀的复活可能成为对特朗普最大的威胁。”在美国，为应对物价进一步上涨，还出现了囤积卫生纸和紧急食品的“毁灭性消费”行为。对于正在感受物价迅速上涨不亚于美国的韩国而言，不会觉得这种消费心理是别人的事情。 如果高物价导致实际收入减少，消费就会受挫，并有可能陷入生产和投资减少的恶性循环。虽然现在应比任何时候都要稳定地管理物价，但在总控制台缺失的情况下，脱缰的物价丝毫没有下降的迹象。在高物价时代，最受煎熬的是除部分富裕阶层以外的大多数国民。朝野政治圈和政府应该知道，国民对引发生活困难的物价上涨的愤怒比想象的要大。

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