“微笑跳高运动员”禹相赫今年连续两场大赛夺冠. February. 20, 2025 07:52. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “微笑跳高运动员”禹相赫（29岁•龙仁市厅）在本赛季连续两场大赛中夺冠。 19日，禹相赫在斯洛伐克万斯卡维斯特里察举行的2025世界田径联合会（WA）室内巡回跳高大赛上，以2米28的成绩登上了冠军宝座。禹相赫继9日在捷克胡斯托佩切大赛上以2米31的成绩夺冠后，今年第二次参加国际大赛，再次站在了最高领奖台。 禹相赫当天一次试跳均轻松越过了2米16、2米21、2米25、2米28的高度。由于路易斯•萨亚斯（古巴）未能越过2米28的高度，禹相赫仅以4次跳跃就获得了冠军。确定第三次在该赛事中夺冠的禹相赫挑战了2米32的高度，但三次都以失败告终。如果禹相赫越过2米32，就可以创造本赛季男子跳高单独第一名的记录。截至19日，本赛季最好成绩为2米31，由禹相赫、斯蒂凡诺•索蒂莱（意大利）、约纳坦•卡皮托尔尼克（以色列）三人并列保持。 韩国男子跳高招牌明星禹相赫在去年的巴黎奥运会上只获得了第7名。但是今年从赛季初期开始，他在国际大赛上接连取得好成绩，提高了人们对他时隔3年再次获得世界室内锦标赛冠军的期待感。今年的世界室内锦标赛将于下月21日至23日在中国南京举行。禹相赫将于9月13日至21日在日本东京举行的世界室外锦标赛上首次挑战冠军。 禹相赫当天通过大韩田径联盟发表感想说，“今年第二场室内巡回赛以好的结果收尾，心情很好，但在成绩方面留下了遗憾。我会努力在世界室内锦标赛上不留下遗憾。”

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