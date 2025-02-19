如果宪法法院赞成弹劾尹锡悦，60天内将进行大选……朝野进入秘密准备阶段. February. 19, 2025 07:49. by 尹多彬记者、权具龙记者 empty@donga.com、9dragon@donga.com. 共同民主党和国民力量党都为提前大选暗地里着手准备。虽然两党都避免公开提及大选，但如果宪法法院赞成对尹锡悦总统的弹劾案，必须在60天内举行党内竞选和大选，日程准备会相当紧张。 据多名相关人士18日透露，共同民主党正在积极研究参考2017年提前大选时党内竞选的事例，在全国4个地区（首尔、忠清、湖南、岭南）巡回进行选举人团投票的方式。据悉，该党计划以权利党员等普通国民为对象招募选举人团，进行党内竞选。据悉，部分非李在明派候选人还要求实行“完全国民竞选制”。 该党党首李在明代表的方针是，宪法法院作出赞成弹劾的决定后，立即辞去党代表职务，参加竞选。党领导层相关人士表示：“我们认为，在适用上次提前大选竞选规则的同时，尽量接受挑战候选人的要求，提高竞选的参与度。” 据悉，在国民力量党方面，被派往总统室的部分党务工作者17日回到党内。对此，政界有人主张：“国民力量党是不是开始着手准备大选?”一名执政党人士表示：“如果出现任命者消失的情况，将依次回归，并转换为选举体制。”但是，对于共同民主党议员朴善源当天主张“派遣到总统室的20多名行政官中有一半已经回归”一事，他予以否认。国民力量党人士反驳称：“17日从总统室回到党的2人是从去年11月开始推进的人事安排，但随着紧急戒严事态的发生，人事安排反而被推迟了。党如果展现出准备提前大选的样子，这不是想瓦解支持层集结的战略吗?”

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