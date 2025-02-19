“回来吧”“给个名分吧”……医政矛盾持续两年，还要只打嘴仗吗？. February. 19, 2025 07:46. . 始于政府宣布“医学院扩招2000人”的医政矛盾事态已持续两年。自去年2月19日9200多名专攻医生因反对医学院扩招而集体辞职以来，已经时过一年，其中报名参加今年上半年招聘的比率仅为2%。以往每年培养3000名新医生，今年减至十分之一，原本2800名的新专门医生急剧减至五分之一。集体休学的1.8万名医学院学生也没有复学的动向，全国40所医科大学中有32所将1-2月份的开课推迟到下月。 虽然政府此前主张启动紧急诊疗体系，没有出现医疗空白，但上级综合医院的癌症手术件数减少了20%至30%。有的地方器官移植手术减少了35%。有分析认为，因得不到及时治疗而死亡的患者人数在医疗空白初期6个月内超过3000人。这还是政府去年在预备费和健康保险财政上引进地方自治团体的灾难管理基金、投入3.3万亿韩元的结果。最近，重症外伤专门医生修炼中心因没有9亿韩元的政府支援金，差点关门。血汗税金没有少用，却连患者的治疗都做不好，哪有这样差劲的政策？ 今年以来，政府就医政矛盾事件进行道歉，强硬的大韩医师协会领导层也已更迭，医政间对话仍处于僵局之中。由于与政府的协商不尽如人意，医协17日前往国会，但并没有什么收获。政府要求“回来”，医生们则要求“给个名分”，已经重复了一年多。虽然惹事之后无法收拾残局的政府也存在问题，但对医疗改革没有对策、只要求回归名分的医生团体也是不负责任的。本应代表国民协调医政间分歧的国会只是口头上表示“将积极出面”。 马上就到新学期，医学院的过度拥挤将引发“授课大乱”。3所医学院连第一年扩招规模也无法容纳，在教育评价中被打分不及格。如果今年也出现集体休学，从明年起将无法进行教育。去年，全国11家国立大学医院的赤字为5700亿韩元，是前一年的两倍。如果政府财政支援达到极限，预计会有地方大学医院先关门。首先要决定今年的医学院招生名额。考虑到入学考试和医学院开课日程，最后期限是本月底。只有出现合理的数字，专攻医生和休学学生才会回来。

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