沙特以与特朗普家族的交情为基础，成为俄乌战争“斡旋者”. February. 18, 2025 08:03. by 趙은아 achim@donga.com. 美国总统特朗普16日表示，为了讨论结束乌克兰战争问题，他将很快会见俄罗斯总统普京。美国总统中东特使威特科夫当天也公开表示：“不久后将访问进行结束战争谈判的沙特阿拉伯。”美国政治媒体Axios报道称，美俄将于18日在沙特就结束战争谈判举行会谈。 在俄罗斯2022年2月24日入侵乌克兰引发的乌克兰战争进入第三年之际，决定战争走向的“结束战争谈判黄金周”即将拉开。随着结束战争谈判以美俄为中心进行，实际上被排除在初期谈判之外的乌克兰总统泽连斯基16日晚抵达沙特友邦阿联酋，呼吁国际社会给予支持。法国、英国、德国等欧洲主要国家也变得忙碌起来。17日，这些国家的首脑在法国巴黎举行紧急会晤，决定在谈判中讨论反映欧洲利害关系的方案。 ● 特朗普：“有可能很快与普京见面” 特朗普16日在私宅海湖庄园所在的佛罗里达州棕榈滩国际机场被记者问到“什么时候与普京总统会晤”时，回答说“很快就能实现”。被问到“这个月会见面吗”时，他回答说，“很快就会见面。如何进展，将拭目以待。” 当被问及泽连斯基是否也会参与旨在结束战争的对话时，特朗普表示：“他也会参与。”但他没有说明乌克兰何时、如何参与谈判。 威特科夫同日接受福克斯新闻台采访时表示，他和总统国家安全事务助理华尔兹将于当晚前往沙特。正在访问以色列的美国国务卿鲁比奥也于17日启程前往沙特。 Axios称，18日在沙特举行的美俄会谈，俄罗斯外长拉夫罗夫可能出席。一些人提出，如果18日的会谈取得一定成果，特朗普和普京最早有可能在本月底举行首脑会谈。 不过，战争当事国乌克兰一再抱怨美国只重视俄罗斯的立场。因此，有评价认为，乌克兰很有可能不参加即将举行的谈判。泽连斯基16日在接受美国NBC新闻采访时表示，“希望对特朗普总统来说，乌克兰而不是俄罗斯更重要”，强调了不会接受没有把本国包括在谈判内的美俄间结束战争协定。 泽连斯基决定当天晚上抵达阿联酋，穿梭于阿联酋、沙特、土耳其等中东主要国家。他特别希望在此次谈判过程中中东各国给予支持，并参与战后重建事业等，加强经济合作。 ● 英国首相：“英国有可能向乌克兰派兵” 欧洲主要国家对美国在没有正确反映欧洲利害关系的情况下加快与俄罗斯的谈判速度表示不满。据英国广播公司（BBC）报道，法国总统马克龙决定17日在巴黎与英国、德国、意大利、波兰、西班牙、荷兰等主要国家首脑以及北约秘书长吕特、欧盟委员会主席冯德莱恩等人举行紧急会议。 英国《卫报》报道说，英国首相斯塔默表示，如果就结束乌克兰战争达成协议，为了乌克兰的安全，已经做好了在乌克兰部署本国军队的准备。这是斯塔默首次暗示向乌克兰派遣英国军队。斯塔默在《每日电讯报》投稿中就派兵理由表示：“此次战争结束后，普京可能会在再次发动攻击之前暂时得以休息。”意思是说，不能排除普京政权随时再次入侵乌克兰的可能性，因此需要采取军事措施。他一再强调，虽然知道有可能使英军陷入危险之中，但并不是轻率地提出派兵问题。

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