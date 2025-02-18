跆拳道“帅魅女”吴惠利“努力过就可以了”[李宪宰的人生本垒打]. February. 18, 2025 08:01. . 在奥运会等国际大赛上未能获得奖牌的选手很少受到称赞。零奖牌选手的教练更不会受到关注。韩国体育大学教授吴惠利（37岁•人名音译下同）是为数不多的成功完成这一艰难任务的人。吴教授是去年参加巴黎奥运会跆拳道男子80公斤级比赛的徐建宇（22岁）的专职教练。在16强赛上，徐建宇因裁判的误判而面临失败危机，吴教授立即跑上赛场，推翻了判罚。在徐建宇戏剧性地反败为胜时抚摸着他的头，在4强赛上败北、无缘奖牌时，她流下了眼泪。有时像老虎，有时像妈妈，很多人称她“帅魅女”。 奥运会结束后回到学校的吴教授笑着说：“在作为选手参加的2016年里约热内卢奥运会上获得金牌时，没有多少人认出我。但是去年巴黎奥运会后，主动打招呼的人越来越多。” 在里约奥运会上，她在第3次参加的奥运会上终于拿到了金牌。当时年仅28岁，是历届韩国跆拳道最高龄的奥运会金牌得主。那么辛苦地拿到了金牌，她也没有哭。 但是在巴黎奥运会上，看着弟子不停地流泪。她说：“一起运动的事情像全景一样闪过。要是不努力就不会哭了。充满了歉意和后悔。” 吴教授是一名“毒师”。继凌晨、上午、下午之后，夜间也安排了训练。虽然其他选手早早就被淘汰出局，但徐建宇却不同。她说：“我对他真的给训练强度，也很狠心。但是建宇在如此艰苦的训练结束后，还要求再多练30分钟，他就是这样的一名选手。” 训练的亮点是每周一上午进行的“循环训练”。利用数十公斤的铁饼进行1分钟的肌肉运动后，全速奔跑2分钟是一组。这个做3组的话，虽然只需要9分钟，但是效果非常好。吴教授说：“刚开始流了很多汗，但不知从什么时候开始汗就停止了。头晕脑胀。”之后直接进行自行车运动，全力奔跑15秒，休息45秒，反复进行10次。虽然全部加起来还不到30分钟，但可以培养肌肉力量和心肺持久力。 吴教授本人此前也因这种训练收到过很好的效果。在选手时期，她的基本体力较弱。运动神经也不是很好。但在韩国体育大学教授郑光采的指导下，她战胜了“地狱式训练”，最终登上了世界顶峰。她说：“上大学时，跑步总是倒数第一。但是在残酷的奔跑过程中，不知从什么时候开始克服了”，“体力变好了，技术也跟着变好了。虽然我很晚才成功，但希望弟子们能尽快尝到成功的滋味。” 面对下个月的国家队选拔赛，她正在认真指导选手。上午、下午、夜间运动，周末也各进行一个时间段的训练。每周训练7天的吴教授表示：“比起人好的老师，我更想成为帮助学生实现梦想的人。即使不是金牌，也会对其今后的人生有所帮助。”

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