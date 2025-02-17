美国鸡蛋价格暴涨，人们纷纷表示“在家养鸡”. February. 17, 2025 07:44. by 金宝拉记者 purple@donga.com. 随着禽流感的扩散、食品物价一再上涨，美国的鸡蛋价格暴涨，想要在家养鸡的美国人正在增加。美国网络媒体Axios15日报道说，甚至出现了租借可以生鸡蛋的母鸡的服务。 据美国宠物产品协会最新资料显示，家庭饲养鸡的美国人约有1100万户。这比2018年（580万户）增加近一倍。 甚至出现了向个别家庭在5-6个月内出租2-4只母鸡、鸡饲料、饲料盘子等的企业。有些企业还为第一次养鸡的人设置了鸡舍。这种“养鸡”热潮与鸡蛋价格的暴涨不无关系。以今年1月为准，美国国内12个装“大蛋”的平均零售价格为4.95美元（约7178韩元），创历史最高值。这一价格比去年12月上涨15.2%，比一年前上涨53%。考虑到新冠疫情爆发前美国大部分地区12个装鸡蛋的价格低于3美元，急剧上涨的趋势非常明显。 2月1日，在宾夕法尼亚州安特里姆镇，装载10万个鸡蛋的运输卡车全部被盗。犯人尚未归案。不少餐饮企业也对之前免费提供的鸡蛋料理收取额外费用。 不过，也有人指出，直接养鸡在“性价比”方面对家庭经济没有太大的帮助。Axios称，如果家庭饲养两只3年以下的母鸡，每周可获得8-14个鸡蛋。 但是，考虑到鸡舍设置费（500美元）、鸡饲料费及管理费（每月20美元）等支出，仅靠每月获得32-56个鸡蛋来抵销这些费用是远远不够的。清理鸡粪也需要付倩辛苦劳动。对此，Axios建议，要想提高家庭养鸡的性价比，应该通过增加养鸡数量来降低每个鸡蛋的生产成本。

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