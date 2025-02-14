3所医学院被打分“不及格”，面临招生中断危机……仓促扩招的代价. February. 14, 2025 07:40. . 忠北大学、蔚山大学、圆光大学的医学院因未能通过韩国医学教育评价院的评价，被判定为“不认证·延期”。这是对全国40所医学院中招生名额提高10%以上的30所医学院进行“主要变化评价”的结果。打破了扩招后第一年评价中只要写好教育计划就能通过的预想，落榜的医学院多达3所。如果在1年内实施的重新评估中不合格，它们将被分类为“不认证医学院”，从2027学年度起将无法招收新生。 忠北大学医学院和圆光大学医学院因“评价准备不充分”不及格。扩招规模最大的忠北大学医学院，名额从49人增至125人，在扩充设施和聘用教授方面遇到了困难。圆光大学医学院从93人增至150人，也在与最近扩招无关的一般评价中被判不认证。以国内最大规模医院为合作医院的蔚山大学医学院因“蔚山校园迁移计划缺乏可信度”而落选，令人震惊。蔚山医科大学虽然得到了地方医学院的认可，但一直因大部分教育在首尔进行而被指“偷巧”，因此认为没有做好在蔚山教学的准备。 主要变化评价直到扩招的学生毕业为止，要持续6年。如果今年高考继续扩招医学院学生，那么剩下的5年里评价不达标的医学院很有可能进一步增加。因为增加的年级越来越多，用于临床实习的设施投资和临床教授补充负担也会增加。特别是，由于医学院学生去年集体休学，在今年起的至少6年里，加上复学的预科一年级学生，总共会有7500人一起听课。此次评价中只反映扩招规模就出现了落选的医学院，如果加上复读生，对教育条件进行评价，可能会出现大批医学院落榜。 一直以来，政府为了防止因扩招而得不到评价认证的情况发生，试图降低评价标准，但未能战胜担心出现大量接受不良教育的无资格医生的批评。最终，如果照此下去，将出现因无法通过评价而像西南大学医学院一样被关闭的情况，医生培养也会减少，扩招效果也会消失。从一开始就考虑教育条件再进行扩招，就不会这样。不顾前后，先扩招，结果令人担心不良教育或医学院关门，哪里还有这样的三流行政？

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