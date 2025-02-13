车俊焕赢得韩国男子花滑史上首枚奖牌近在眼前. February. 13, 2025 07:49. by 任寶美 bom@donga.com. “花滑王子”车俊焕（24岁）在韩国男子花样滑冰历史上首次获得冬季亚运会奖牌近在眼前。 11日，在中国哈尔滨黑龙江冰上训练中心举行的2025亚冬会花样滑冰男子单人滑短节目比赛中，车俊焕拿到技术分（TES）50.58分、艺术分（PCS）43.51分，并以总分94.09分在16名参赛选手中排名第二。虽然落后获得103.81分的键山优真（22岁•日本）9.72分，但仍遥遥领先以82.89分的成绩排在第三位的戴大卫（22岁•中国），因此只要在13日举行的自由滑比赛中不出现大的失误，就有可能获得奖牌。如果车俊焕获得奖牌，他将成为首位获得该项目奖牌的韩国男选手。 车俊焕在短节目前两个跳跃动作萨霍夫四周跳和后外点冰三周跳加后外结环三周跳组合跳跃中获得的加分高达5.14分。如果只限定两个跳跃动作，比他在2023国际滑联（ISU）团体奖杯大赛短节目中获得个人最高分（101.33分）时获得的加分（4.78分）还要高，因此有望刷新个人最高分记录。 但是车俊焕在第三个跳跃动作阿克塞尔三周半跳落地过程中，在落冰时右脚没有站稳，用左脚踩出了小点步。车俊焕通常在阿克塞尔三周半跳时获得约2分的加分，但由于这一失误，在没有加分的情况下，执行分数被扣了0.80分。在完成与干净表演相差2%的短节目表演后，车俊焕表示，“如果说没有遗憾，那虽然是谎言，但我很满足于集中于自己。在自由滑节目中，比起注重外在的部分，我会集中在自己身上，无条件地全力以赴。” 强有力的冠军候选人键山优真在短节目中展现了包括2个四周跳在内的干净利落的表演。2022年北京冬奥会男子单人滑银牌得主键山优真在2026米兰-科尔蒂纳丹佩佐奥运会上，与伊利亚•马利宁（21岁•美国）等也是金牌的有力争夺者。 在世界舞台上争夺金牌的男子单人滑选手们在短节目和自由滑中分别完成2个和3个以上的四周跳动作。车俊焕也在2023~2024赛季共进行了5次四周跳。但是左脚踝伤势恶化，只跳3个四周跳动作，展开了实战。车俊焕在此次大赛上也以金牌为目标，比起盲目地提高节目构成难度，选择了稳定的演技方向。车俊焕表示，“因为脚踝问题，有一段时间没能好好训练，所以很难立即提高构成难度，风险太大。首先要把我准备的东西有完成度的展现出来。” 车俊焕将在自由滑中再次挑战个人最高分。车俊焕此前的自由滑最高分是2023年韩国男选手首次获得花样滑冰世锦赛银牌时的196.39分。车俊焕表示，“在综合大赛上创造了经常成长的契机。这次大会也将是我进步的机会。我会努力把准备的东西好好完成。”

한국어