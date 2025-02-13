韩对美出口额的41%暴露在美国的“关税炸弹”射程之内. February. 13, 2025 07:48. by 韩载熙记者 hee@donga.com. 据调查，在美国唐纳德•特朗普二期政府的“关税炸弹”连日来不断涌现的情况下，韩国对美国的经济依赖度比一期政府当时大幅提高。据统计，到目前为止，特朗普公布的加征关税商品都是韩国的主要出口产品，如加上这些产品，已经接近对美出口总额的一半。有分析认为，同盟国韩国正集中遭受来自美国的关税炸弹的碎片袭击。 据韩国贸易协会12日透露，特朗普宣布加征关税方针的半导体、汽车、钢铁、铝、医药品，去年韩国对美国的年出口额为522.9164亿美元。而去年韩国对美出口总额为1277.8647亿美元，其中5个品种占40.9%。 实际上，特朗普总统已经决定或预告征收追加关税的5个品种都是韩国的主力出口商品。现代汽车起亚去年向美国市场出口101万辆汽车，去年国内企业海外出口总额的49%流向美国。高带宽存储器（HBM）等半导体的对美出口额去年突破了100亿美元。另外，三星生物制剂公司去年7月与美国公司签订了1.46万亿韩元规模的大型合同等，在生物领域对美国的出口也呈现出增加趋势。 特朗普的关税炸弹尤其令人担忧，不仅因为相关品目是韩国的主力行业，而且近年来韩国经济对美国的依赖度也大幅上升。特朗普一期政府第一年的2017年，韩国对美出口额为686亿美元，去年增至1277亿美元，翻了近一番。在韩国的全部出口中，对美国的出口比率也从2017年的12.0%急剧上升到了去年的18.7%。此前，为了躲避美中矛盾，韩国企业将工厂转移到北美地区，扩大出口，这等于算是因主力产业的“关税炸弹”铁棒而返回的。 有分析认为，由于对美国的依赖度如此之高，以及美国全方位提高关税，韩国企业应对特朗普二期政府比一期政府时更加困难。在北美设有工厂的国内大企业相关人士表示：“如果追加关税成为现实，韩国企业的成本竞争力将大幅下降”，“即使立即进行事业性研究，在美国建立工厂，也需要4~5年的时间，因此在此期间关税负担令人担忧。”

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